USA | deficit commerciale marzo in calo a 49 | 6 miliardi

Sorpresa Cina - bilancia commerciale in deficit. Ma con gli USA è ancora maxi surplus : MILANO - Udite udite, la Cina è in deficit: a marzo le importazioni hanno superato le esportazioni, meno 5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump, che sul surplus commerciale di Pechino ha costruito la ...

Deficit USA - alert da Ufficio Budget Congresso : sopra $1 trilione in 2020 - pesa riforma fiscale Trump : Occhio alle stime sul Deficit americano diramate appena ieri dall'Ufficio di Budget del Congresso Usa.

USA-Cina : flop negoziati per evitare guerra commerciale - Trump rifiuta proposta taglio deficit di $50 miliardi : Bloomberg riporta indiscrezioni che rinfocolano i timori di una guerra commerciale tra Pechino e Washington, rendendo noto che le trattative tra le controparti si sono interrotte la scorsa settimana.

Riforma fiscale USA : deficit sale a livelli da 2°Guerra Mondiale : Entrambi i livelli non si erano mai visti in tempi di pace, tanto più se si tiene in considerazione che l'economia Usa è attualmente vicina alla piena occupazione e cresce al di sopra del suo ...

Con gli stimoli fiscali di Trump - deficit USA tornerà sopra i mille miliardi di dollari : Il debito in mano al pubblico raggiungerà quasi la dimensione dell'economia Usa arrivando al 96% del Pil, un livello che dopo la Seconda guerra mondiale non è mai stato raggiunto e che secondo gli ...

USA : deficit commerciale a top da 2008 : ANSA, - ROMA, 5 APR - Il deficit commerciale americano è aumentato per il sesto mese consecutivo a febbraio, salendo a 57,6 miliardi di dollari da 56,7 miliardi di gennaio e segnando il livello più ...

USA - in aumento il deficit della bilancia commerciale di febbraio : Teleborsa, - Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 57,6 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo ...

iPhone gonfia non poco il deficit commerciale USA Cina - : ... si verificheranno danni collaterali non solo per l'economia USA ma anche per società che risiedono in numeri altri paesi asiatici e non solo.

USA - deficit partite correnti più ampio nel 4° trimestre : Teleborsa, - In aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre. Il disavanzo si porta a 128,2 miliardi di dollari, in salita dai 101,5 mld rivisti del 3° trimestre , 100,6 mld la ...

Prezzo petrolio : previsioni puntano su deficit caUSAto dalla crisi in Venezuela : In pratica il paese sudamericano oggi si trova a fare i conti con una situazione paradossale: nonostante Caracas possieda le più ampie riserve petrolifera al mondo, la compagnia petrolifera statale ...

Cina : USA gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

Cina : ministro Commercio accUSA USA di gonfiare dati deficit +20% l'anno : Nuovo avvertimento della Cina agli Stati Uniti di Donald Trump. Zhong Shan, ministro del Commercio cinese, ha accusato gli Usa, secondo quanto riporta l'AP, di gonfiare i dati sul deficit verso la ...