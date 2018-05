USA - deficit commerciale marzo in calo a 49 - 6 miliardi : Diminuisce, ma meno del previsto, il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 49 miliardi di dollari, in calo rispetto al passivo di 57,7 ...

Sorpresa Cina - bilancia commerciale in deficit. Ma con gli USA è ancora maxi surplus : MILANO - Udite udite, la Cina è in deficit: a marzo le importazioni hanno superato le esportazioni, meno 5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump, che sul surplus commerciale di Pechino ha costruito la ...

Deficit USA - alert da Ufficio Budget Congresso : sopra $1 trilione in 2020 - pesa riforma fiscale Trump : Occhio alle stime sul Deficit americano diramate appena ieri dall'Ufficio di Budget del Congresso Usa.

USA-Cina : flop negoziati per evitare guerra commerciale - Trump rifiuta proposta taglio deficit di $50 miliardi : Bloomberg riporta indiscrezioni che rinfocolano i timori di una guerra commerciale tra Pechino e Washington, rendendo noto che le trattative tra le controparti si sono interrotte la scorsa settimana.

Riforma fiscale USA : deficit sale a livelli da 2°Guerra Mondiale : Entrambi i livelli non si erano mai visti in tempi di pace, tanto più se si tiene in considerazione che l'economia Usa è attualmente vicina alla piena occupazione e cresce al di sopra del suo ...

Con gli stimoli fiscali di Trump - deficit USA tornerà sopra i mille miliardi di dollari : Il debito in mano al pubblico raggiungerà quasi la dimensione dell'economia Usa arrivando al 96% del Pil, un livello che dopo la Seconda guerra mondiale non è mai stato raggiunto e che secondo gli ...

USA : deficit commerciale a top da 2008 : ANSA, - ROMA, 5 APR - Il deficit commerciale americano è aumentato per il sesto mese consecutivo a febbraio, salendo a 57,6 miliardi di dollari da 56,7 miliardi di gennaio e segnando il livello più ...

USA - in aumento il deficit della bilancia commerciale di febbraio : Teleborsa, - Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 57,6 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo ...

iPhone gonfia non poco il deficit commerciale USA Cina - : ... si verificheranno danni collaterali non solo per l'economia USA ma anche per società che risiedono in numeri altri paesi asiatici e non solo.

USA - deficit partite correnti più ampio nel 4° trimestre : Teleborsa, - In aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre. Il disavanzo si porta a 128,2 miliardi di dollari, in salita dai 101,5 mld rivisti del 3° trimestre , 100,6 mld la ...

Prezzo petrolio : previsioni puntano su deficit caUSAto dalla crisi in Venezuela : In pratica il paese sudamericano oggi si trova a fare i conti con una situazione paradossale: nonostante Caracas possieda le più ampie riserve petrolifera al mondo, la compagnia petrolifera statale ...

Cina : USA gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...