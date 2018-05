Uomini e Donne | Sara Affi Fella vicina alla scelta | sarà Luigi Mastroianni?

Trono classico Uomini&Donne : una scelta inaspettata : La puntata andata in onda oggi, 2 maggio, del programma Uomini&Donne ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il merito è stato del tronista Niccolò Brigante che, dopo mesi di permanenza nello studio televisivo, ha deciso di fare la sua scelta. Ha voluto trascorrere gli ultimi momenti con le corteggiatrici Marta Pasqualato e Virginia Stablum in una splendida villa di campagna. La dinamica è stata la seguente: ...

“Ah!”. Uomini e Donne - super compleanno per Giorgio Manetti : spegne 62 candeline e festeggia proprio con ‘lei’. Niente scuse stavolta - ci sono le foto : A Uomini e Donne ci sono dei punti fermi. Stessi opinionisti da una vita, stesso meccanismo di frequentazione tra i protagonisti, stesse regole per tronisti e corteggiatori. Il Trono over merita invece un capitolo a parte. Ma anche in quest’altra sezione del seguitissimo programma di Maria De Filippi ci sono delle certezze. Una, senza meno, è rappresentata dalla presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Le vicende dei due, ...

'Uomini e Donne' - Nicolò alla fine scarica Marta e sceglie Virginia - l'ex di Ignazio Moser - : Al Trono Classico di "Uomini e Donne", la sfinge Nicolò Brigante ha sciolto la riserva e deciso chi vuole accanto a sé tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Vuole l'ex di Ignazio Moser. E lei: "È ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi colpisce ancora : il tronista Nicolò Brigante ha trovato l'anima gemella : Il programma di Maria de Filippi , Uomini e Donne , continua a sfornare coppie e questa volta a trovare l'amore è stato il tronista Nicolò Brigante che durante l'ultima puntata ha preso la sua ...

Uomini e Donne Nicolò Brigante ha scelto : ecco chi gli ha rubato il cuore : Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha scelto la persona con cui uscire dallo studio del programma di Maria De Filippi. Il tronista siciliano, dopo mesi e mesi di dubbi, ha preso la sua decisione e l’ha comunicata a cole che, si spera, sarà la sua compagna di vita. Nicolò ha preferito Virginia a Marta ed ha concluso i due giorni passati nella splendida villa insieme alle sue corteggiatrici nel migliore dei modi. Per ...

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ Uomini e Donne : lo sfogo di Marta dopo il no (2 maggio) : La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum! Oggi, 2 maggio, a Uomini e Donne il tronista dice no a Marta Pasqualato, che rimane scossa e basita(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:44:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso di Sara, Mariano e Nilufar. Maria annuncia che oggi ci sarà la scelta di Nicolò e lancia il filmato della villa in cui il tronista incontra le due corteggiatrici Virginia e Marta. Si parte con di Marta che dice di essere molto emozionata e poco dopo è il momento dell’arrivo di Virginia. Nicolò annuncia che passerà i primi momenti in villa con Marta mentre Virginia osserva le immagini ...

VIRGINIA STABLUM/ È la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne : la reazione del pubblico : VIRGINIA STABLUM è la scelta di Nicolò Brigante! Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne si conclude con un sì(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:23:00 GMT)

La scelta di Nicolò a Uomini e Donne : il gesto del tronista fa arrabbiare tutti : Uomini e Donne, Nicolò Brigante ha scelto Virginia: il pubblico furioso per il gesto nei confronti di Marta A grande sorpresa Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne. Una scelta che nessuno si aspettava: erano in molti a credere che la decisione finale sarebbe ricaduta su Marta Pasqualato. Ma dopo il weekend […] L'articolo La scelta di Nicolò a Uomini e Donne: il gesto del tronista fa arrabbiare tutti proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante ha fatto la sua scelta : Marta e Virginia in studio : Il giorno della scelta per Nicolò Brigante è arrivato. Dopo sei mesi sul trono di Uomini e Donne, ha comunicato alle sue corteggiatrici di aver deciso con chi iniziare un percorso e una frequentazione ...

Uomini e Donne : Nicolò ha scelto Virginia – Foto e video : Nicolò e Virginia E’ Virginia Stablum la scelta del tronista Nicolò Brigante. Durante la puntata di Uomini e Donne, appena trasmessa, il 23enna catanese ha scelto la mora ex fiamma di Ignazio Moser, preferendola alla veneta Marta Pasqualato che durante la permanenza in villa sembrava aver fatto breccia nel cuore del tronista. 19 anni, originaria di Trento, Virginia ha detto sì: “Ci siamo scelti il primo giorno“, ha commentato ...

Marta Pasqualato/ Non è la scelta Nicolò Brigante : la dura reazione (Uomini e Donne) : Marta Pasqualato non è la scelta di Nicolò Brigante. Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne il tronista ha scelto Virginia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e Donne | Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum : Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum.prosegui la letturaUomini e Donne | Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum pubblicato su Gossipblog.it 02 maggio 2018 16:04.

Uomini e Donne | Diretta| Trono Classico | Nicolò sceglie Virginia : Uomini e Donne, la diretta del Trono Classico di mercoledì 2 maggio 2018.[live_placement]prosegui la letturaUomini e Donne | Diretta| Trono Classico | Nicolò sceglie Virginia pubblicato su Gossipblog.it 02 maggio 2018 15:46.