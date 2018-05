UOMINI E DONNE Gemma Galgani show oggi in tv! Trono Over

UOMINI e Donne - Sara Affi Fella rivela : "Mentre la testa ha già detto la sua - il cuore invece non ha ancora parlato chiaro" : Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la tronista rivela il suo stato d'animo a pochi giorni dalla scelta.

UOMINI e Donne news : Ginevra Pisani parla della crisi con Claudio : news Uomini e Donne: Claudio e Ginevra si sono lasciati? No, ma è crisi È crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. A confermarlo i diretti interessati: prima l’ex tronista con un post su Instagram Stories, poi l’ex corteggiatrice con una lunga diretta con i follower. La modella ha già lasciato Riccione, dove […] L'articolo Uomini e Donne news: Ginevra Pisani parla della crisi con Claudio proviene da Gossip e Tv.

Giorgio Manetti/ UOMINI e Donne : nuova lite con Gianni Sperti. Il web dalla parte dell'opinionista : Giorgio Manetti a Uomini e Donne: nuova lite tra il cavaliere del trono over e Gianni Sperti. Il web si schiera dalla parte dell'opinionista. Quale sarà il motivo della discussione?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:21:00 GMT)

UOMINI e Donne : le parole di Marta e Virginia dopo la scelta di Nicolò : Uomini e Donne: news su Marta e Virginia dopo la scelta di Nicolò Brigante Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne. Una scelta che ha sorpreso tutti visto che la maggior parte del pubblico tifava per Marta Pasqualato, che fino a ieri sembrava la corteggiatrice preferita del tronista. Al momento il siciliano […] L'articolo Uomini e Donne: le parole di Marta e Virginia dopo la scelta di Nicolò proviene da Gossip e Tv.

UOMINI e Donne - Nicolò sceglie Virginia - l'esterna in cui è cambiato tutto : Ieri, il tronista siciliano, ha concluso il suo trono scegliendo la bella trentina Virginia Stablum. l'esterna a Roma della svolta.

UOMINI e Donne anticipazioni : Patrizia Bonetti tronista? : Patrizia Bonetti del Grande Fratello sarà la nuova tronista di UeD? Patrizia Bonetti ha lasciato la casa del Grande Fratello lunedì scorso. Una puntata segnata da polemiche e discussioni che ha visto al centro dell’attenzione anche Luigi Favoloso. Il 30enne partenopeo ha appreso infatti in diretta di essere stato lasciato da Nina Moric e ha dovuto fare i conti con l’eliminazione di Patrizia con cui aveva trovato una complicità ...

UOMINI e Donne | 3 maggio 2018 | Diretta : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e Donne | 3 maggio 2018 | Diretta pubblicato su Gossipblog.it 03 maggio 2018 09:30.

GF 15 : Patrizia Bonetti prossima tronista di UOMINI e Donne? Lo scoop : Patrizia Bonetti dopo il Grande Fratello tronista di Uomini e Donne? Lo scoop sull’ex gieffina La sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia non è stata lunga eppure Patrizia Bonetti al Grande Fratello è riuscita a far parlare di sé. La sua vicinanza a Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, ha di fatto acceso […] L'articolo GF 15: Patrizia Bonetti prossima tronista di Uomini e Donne? Lo scoop proviene da ...

Anticipazioni UOMINI e Donne registrazione trono over 24 aprile 2018 : addii e matrimoni in vista! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over martedì 24 aprile 2018: motivazioni reali (?) e inciuci costringono molti cavalieri ad abbandonare… Anticipazioni Uomini e Donne: poltrone vuote, “brogli”, discussioni e intrighi nonché nascita di nuovi amori e… nuovi inciuci! Cosa accadrà nelle prossime puntate del trono over? Quali emozioni e colpi di scena ci terranno incollati su Canale 5? Ci ...

UOMINI e donne - il dramma di Marta dopo il rifiuto choc di Nicolò Video : Questo pomeriggio a Uomini e donne è andata in onda la scelta finale di Nicolò Brigante [Video]. Il tronista ha preso finalmente una decisione e dopo mesi e mesi di trono ha scelto di chiudere il suo percorso con Virginia. E' lei, infatti, la corteggiatrice con la quale ha deciso di prore questo percorso fuori dagli studi televisivi, preferendola a Marta. Un colpo di scena del tutto inaspettato per la corteggiatrice rifiutata la quale non ha ...

UOMINI e Donne/ Marco innamorato di Gemma Galgani? Dichiarazione a sorpresa e un dubbio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 07:05:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ UOMINI e Donne : primi gesti da coppia e non solo : La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 05:05:00 GMT)

Trono classico UOMINI&Donne : una scelta inaspettata Video : La puntata andata in onda oggi, 2 maggio, del programma Uomini&Donne ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il merito è stato del #Tronista Niccolò Brigante che, dopo mesi di permanenza nello studio televisivo, ha deciso di fare la sua scelta. Ha voluto trascorrere gli ultimi momenti con le corteggiatrici Marta Pasqualato e Virginia Stablum in una splendida villa di campagna. La dinamica è stata la seguente: ...

UOMINI e Donne - Sara Affi Fella vicina alla scelta : sarà Luigi Mastroianni? : Leggi l'Articolo - Uomini e Donne ci regalerà presto la scelta di Sara Affi Fella. Nella registrazione di oggi l'ex concorrente di Temptation Island ha scelto di vivere ...