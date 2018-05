Università | tre incontri sulla Fisica aperti alla cittadinanza

Tre incontri sulla fisica all'Università aperti a tutta la cittadinanza : L'Università degli Studi dell'Insubria ospita tre incontri sulla fisica aperti a tutta la cittadinanza. Tre incontri sulla fisica per avvicinare le persone alla materia Esopianeti, computer ...

Storia dell’omosessualità all’Università di Torino - tre motivi per cui tutti vogliono studiarla : È stato un successo contro ogni aspettativa, quello registrato all’Università di Torino all’avvio del corso di Storia dell’omosessualità, tenuto dalla professoressa Maya De Leo. Come lei stessa ha dichiarato a Repubblica.it, avevano previsto di tenere le lezioni in un’aula da 50 di posti. È stato però necessario trovarne una molto più grande visto che le iscrizioni sono salite a più di trecento. Un trionfo che ci deve far riflettere, su almeno ...

Trento - “concorsi pilotati nella Provincia autonoma - in ospedali e Università”. Consigliere porta le prove - la giunta tace : Il vincitore del concorso pubblico? Te lo dico in anticipo. Anzi, ne scrivo nome e cognome sulla posta elettronica certificata, così che resti traccia inconfutabile di una divinazione che sembra avere molto poco di paranormale, ma è solo il frutto della conoscenza dei metodi che vengono applicati nelle selezioni per la scelta del personale. Ovvero del fatto che, in qualche caso, i concorsi vengono confezionati su misura del vincitore ...

Earth Day - tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green : Earth Day, tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green Gli studenti del Bel Paese sono tra i più attenti al tema dell’energia sostenibile. A dirlo è il sondaggio internazionale condotto da Sodexo Continua a leggere

unitn * Lotta all'Alzheimer e farmaci dal mare : due le sfide da sostenere con il 5x1000 all'Università di Trento - : Esistono varie sperimentazioni nelle quali vengono analizzate varie opzioni terapeutiche, ma il cammino che la scienza deve percorrere è ancora molto lungo e costoso. Nel Laboratorio di Rigenerazione ...

Tre geologi dell’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro” : racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide : Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - tre project works con l'Università (oggi - 24 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Pronti tre project works con l'Università. Ultime notizie live di oggi 24 marzo 2018(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Soldi all’Università genovese - record di benefattori : lasciti per mezzo milione in tre mesi : lasciti e donazioni da mezzo milione di euro in tre mesi. Borse di studio per ragazzi meritevoli, l’Ateneo istituisce un ufficio “Fund raising”

“I valori dell’etica nello sport” : tre incontri a Siena per Università e licei : La Fondazione Artemio Franchi Onlus in collaborazione con l’ateneo senese e il Centro Studi del Settore Tecnico FIGC organizza il seminario dedicato ai valori dell'etica nello sport L'articolo “I valori dell’etica nello sport”: tre incontri a Siena per università e licei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Università di trento * Il Dipartimento di Sociologia propone un master sulla comunicazione scientifica e tecnologica - iscrizioni entro il 25 ... : Per questo c'è bisogno di nuove competenze e di una visione più ampia dei rapporti tra scienza e società». Destinatari sono sia neolaureati e neolaureate sia persone che, dopo la laurea, lavorano già ...

Usa - trovato su un treno e arrestato il 19enne che ha ucciso i genitori all’Università : Usa, trovato su un treno e arrestato il 19enne che ha ucciso i genitori all’università La polizia ha arrestato James Eric Davis Jr., studente della Central Michigan University, che ieri ha ucciso i genitori che erano andati a prenderlo per le vacanze di primavera. Il diciannovenne è stato arrestato senza incidenti.Continua a leggere La polizia […]

Carcere Minorile e Università : tre lauree grazie ad un progetto di inclusione sociale : "Sono molto orgogliosa del segnale di responsabilità sociale, di inclusività, di accettazione della diversità - in questo caso di ragazzi che hanno fatto uno sbaglio nel loro percorso - che diamo ...

Torino - arrestati tre universitari tunisini per associazione terroristica : sospettati di avere legami con l’Isis : Tre studenti universitari tunisini sono indagati per associazione terroristica dalla Procura di Torino, che ritiene che siano collegati all’Isis. Per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre iscritti all’Università di Torino, sono Nafaa Afli, 27 anni, Bilel Mejri, di 26, e Marwen Ben Saad, 31 anni, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il ...

Bari - avances all'Università : altre due studentesse accusano professore di Giurisprudenza : Continuano le indagini su Fabrizio Volpe, nonostante 3 richieste di archiviazione. La madre di una studentessa: "Ripercussioni psicologiche". Indagato per...