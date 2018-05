Un' altra occasione persa dall' Europa La Comunicazione che ignora i cittadini

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Si avvertiva che la Commissione Europea stesse per perdere un'con lasul Bilancio 2021-27, che avvia un anno di negoziato. Ora ne abbiamo la certezza. Abbiamo certezza della distanza di Bruxellese difficoltà di milioni e milioni dia consapevolezza che l'erosione delle basi di "giustizia" del disegno europeo ne sta minando il proseguimento. Certo, in quellaci sono anche proposte ragionevoli, come quella che, seppur senza l'adeguata radicalità, raccoglie la spinta a dare all'Unione maggiori fonti proprie anziché trasferimenti dagli stati. Ma proprio questo passo, ossia che siano direttamente ia contribuire alle finanze dell'Unione, rende ancor più eclatante ciò che manca: l'individuazione della riduzione delle disuguaglianze come connotato primario dello sviluppo perseguito ...