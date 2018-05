Una città da Nobel Domani | venerdi' 4 maggio arriva a Perugia Jean-Pierre Sauvage

Festa di scienza e filosofia - trionfo di Una città : "C'è chi ha chiesto le ferie per aiutarci" : ... 19 anni, venuto a mancare prematuramente ma che durante la sua breve vita aveva contribuito, insieme ai suoi coetanei, alla buona riuscita di Festa di scienza e filosofia. "Tutto ha funzionato bene -...

“Coca Capitale” : come Roma è diventata Una narco-città : “Coca Capitale”: come Roma è diventata una narco-città L’inchiesta delle Iene sul traffico di droga nella Capitale, trasformata dai clan nel centro di spaccio di tutta Italia. Continua a leggere

Furti di auto : Una Punto e Una 500 ritrovate dalle Volanti in città : BRINDISI - Due auto rubate sono state ritrovate dai poliziotti della Sezione Volanti di Brindisi nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio. Si tratta di una Fiat Punto rubata nella ...

'Coca Capitale' : come Roma è diventata Una narco città : Si chiama "Coca Capitale" l'ultima inchiesta de Le Iene che indaga sul traffico di droga a Roma, diventata a tutti gli effetti una "narco città". Da San Basilio al Laurentino 38, da Tor Bella Monaca a ...

Venezia - no global rimuovono uno dei tornelli voluti dal sindaco 'La città non è un lUna park' : 'Venezia non è una riserva, non siamo in via d'estinzione'. E' uno degli slogan recitati dai no global che poche ore fa hanno rimosso uno dei tornelli recentamente installati dall'amministrazione ...

Una città della salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : 'Abbiamo voluto rivolgerci alle scuole - ha evidenziato Vizza - perché ai ragazzi bisogna trasmettere il vero messaggio dello sport, che li porta a socializzare e a migliorarsi in generale nella vita'...

Una città della salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : Le città sono il luogo dove vivono le persone, però sono anche il luogo che maggiormente inquina il mondo e di conseguenza dobbiamo occuparci di prevenire. Per questo motivo teniamo molto all'idea di ...

Taranto - dal Rotary Una foresta di lecci in città per combattere l'inquinamento : Taranto, una foresta in città per risanare un terreno devastato da anni di inquinamento. Oggi pomeriggio nel quartiere Tamburi di Taranto, a ridosso della fabbrica d'acciaio dell'Ilva, grazie ai ...

Liverpool - Alfie Evans : cittadinanza italiana ma Londra non cede/ Appello Papa Francesco : “Dategli Una chance” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:01:00 GMT)

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e Una città intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

Napoli - è festa grande in città : inizia Una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare Una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Roma - Gandini : 'La città sta vivendo un sogno. Possiamo scrivere Una pagina di storia' : 'Alla finale di Champion crediamo tutti, perché giochiamo una semifinale, cosa che non capita a tutte le squadre e tutti i giorni'. Lo ha detto l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ...

La cittadina di Mont Saint-Michel è stata evacuata per la presenza di Una persona sospetta : La famosa cittadina di Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, è stata evacuata questa mattina per la presenza di una persona sospetta. L’isola è un’importante meta turistica e ospita il santuario dedicato a San Michele Arcangelo. L’evacuazione ha riguardato solo The post La cittadina di Mont Saint-Michel è stata evacuata per la presenza di una persona sospetta appeared first on Il Post.