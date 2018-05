Un posto al sole anticipazioni | ecco il piano di ELENA contro ENRIQUEZ

Un posto al Sole - anticipazioni puntate dal 7 all'11 maggio 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le novità attese nelle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 maggio...

Un posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 7 a venerdì 11 maggio 2018: Arianna riferisce ad Andrea che Elena ha subito pesanti avance da Enriquez, intanto Niko e Susanna ascoltano la conversazione non visti e realizzano che forse l’uomo è la persona che stanno cercando. Veronica scarica definitivamente Alberto. Ferri, deciso ad attuare la strategia concordata con la Viscardi sui Cantieri, riesce a ingraziarsi Sandro. Niko ...

Un posto al sole anticipazioni : ALBERTO viene scaricato da VERONICA!!! : La lunga storyline d’affari che in questo momento tiene banco a Un posto al sole ci farà compagnia per ancora molti mesi e più in là avrà addirittura delle “variazioni sul tema” di cui vi daremo conto a tempo debito. Analizzando il breve termine, invece, nelle prossime puntate di Upas assisteremo alla disfatta di colui che fino ad ora pensava di essere il “motore portante” della strategia contro Roberto (Riccardo ...

Un posto al sole anticipazioni : RAFFAELE rivedrà persone morte (puntata 5000) : A Un posto al sole, l’episodio saltato del 1° maggio (come ogni anno, ha la meglio il concertone romano) sarà in un certo senso recuperato con la maggiore durata della puntata 5000: si tratta di un appuntamento definibile speciale anche dal punto di vista della narrazione, che andrà avanti per poco meno di un’ora e che, come già sapete, vedremo venerdì 11 maggio 2018. In questi giorni il traguardo delle cinquemila puntate di Upas ...

Un posto al sole anticipazioni : VIOLA litiga con EUGENIO - ecco perché [FOTO] : Se state leggendo questo post nella giornata di martedì 1° maggio, ricordate che stasera Un posto al sole non va in onda: la soap partenopea di Rai 3 come sempre lascia il posto al lungo concertone organizzato a Roma. Upas dunque riprenderà domani (2 maggio) e nella restante programmazione di questa settimana troverà posto anche l’attuale storyline sul “momento no” di VIOLA Bruni (Ilenia Lazzarin). Le anticipazioni ci dicono ...

Un posto al Sole : anticipazioni 30 aprile – 4 maggio 2018 : Riccardo Polizzy Carbonelli Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto al Sole. Questa settimana, come avviene ogni anno, la soap di Rai3 non andrà in onda la sera del 1° maggio. Martedì, infatti, il consueto appuntamento con Upas lascerà lo spazio al tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano in Roma, condotto in questa edizione da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda questa ...

Un posto al sole - trame prossima settimana : una scoperta inquietante : Anticipazioni Un posto al sole, 30 aprile-4 maggio: il segreto di Anita Un posto al sole martedì non andrà in onda per lasciare spazio al concerto del primo maggio. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che la scoperta inquietante di Vittorio avrà serie conseguenze sulla sua vita. Anita non ha metabolizzato le rivelazioni sulla vera identità di suo padre ed è fredda e scostante anche con Vittorio. La ragazza ...

Un posto al sole : intervista a GIOVANNI CASO (il dottor Sarti) : GIOVANNI CASO interpreta uno dei nuovi medici di Un posto al sole, nei panni o meglio nel camice del dottor Sarti. Come sei arrivato a Upas? Sono stato scelto nel 2016, feci un provino su parte interpretando proprio il ruolo di un medico e fu un giorno molto importante. Appena fatto, mi disse Maurizio D’Ecclesiis: “Bene da oggi sarai il medico di un posto al sole”… e provai una gioia infinita! Come va col resto del ...

Un posto al sole anticipazioni : ANITA mette nei guai VITTORIO : Un’idea non troppo felice di ANITA (Ludovica Bizzaglia) scatenerà a breve diversi problemi a Un posto al sole. Vediamo le anticipazioni. La ragazza, ormai sempre più schiava della droga, si metterà in testa di voler realizzare un murales sulla parete del Caffè Vulcano e, nonostante qualche iniziale tentennamento, alla fine otterrà il benestare dei gestori. Un posto al sole: i danni di ANITA fanno infuriare Andrea e Arianna Tuttavia ANITA ...