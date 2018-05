Un giro sul Millennium Falcon di Solo | A Star Wars Story

Governo. Lunedì ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

giro d’Italia - si parte da Gerusalemme : le info sulla cronometro di apertura Video : Una partenza inedita quella del Giro d’Italia 2018, che scattera' venerdì 4 maggio da Gerusalemme in Israele, per la prima di una tre giorni interamente corsa in Medio Oriente, prima di trasferirsi in Sicilia e affrontare la risalita dello stivale fino alla conclusione di Roma in programma domenica 27 Maggio. Il corridore da battere sara' il britannico Chris Froome, a cui manca la vittoria della corsa rosa [Video]. L’azzurro #fabio aru, ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quarta giornata. Conclusa la fase a gironi - iniziati gli ottavi : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati gli ultimi 72 incontri nella quarta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, per il completamento della fase a gironi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group B – Cina 3 – 0 Corea del Nord Group C – Bielorussia 2 – 3 Cina Taipei Group C – Singapore 0 ...

giro d’Italia 2018 - le tappe chiave. Dove potrebbe decidersi la corsa rosa? Zoncolan - Finestre e cronometro sulla strada verso la Rosa : 21 tappe per decidere il vincitore: sarà Chris Froome, per vincere il terzo grande Giro consecutivo? O sarà Tom Dumoulin, per confermarsi sul gradino più alto del podio? Oppure Fabio Aru, Thibaut Pinot o Miguel Angel Lopez, scalatori che possono provare a far saltare il banco? Il Giro d’Italia 2018 è aperto a diverse soluzioni e proprio il percorso potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tutto ciò: quali possono essere le frazioni che ...

giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : limitare i danni nella prime tappe per poi scatenarsi sulle Alpi. Il sardo insegue la forma per la terza settimana : La grande speranza italiana: Fabio Aru si presenta al Giro d’Italia 2018 tra i grandi favoriti della vigilia, se non per la vittoria finale quantomeno per il podio di Roma. Dopo un paio di partecipazioni al Tour de France, lo scorso anno costretto dagli eventi, il sardo torna finalmente alla corsa rosa che nel 2015 lo aveva visto chiudere al secondo posto alle spalle di Alberto Contador. La concorrenza è qualificata, ma l’atleta ...

L'Iran ci ha preso in giro sulla Bomba - il deal è morto. Le accuse di Bibi : Milano. Con una presentazione televisiva elaborata per stupire l'uditorio, Benjamin Netanyahu ha mostrato al mondo l'archivio iraniano che dimostrerebbe che il regime di Teheran non ha mai abbandonato il programma nucleare per ottenere la Bomba atomica, violando così l'accordo siglato nel 2015. Il premier ha ...

Un governo da incubo. girotondo fogliante sulla possibile convergenza Pd-M5s : Ma per governare è giusto, e possibile, parlare con tutti? E, venendo ancora più vicini alla cronaca degli ultimi giorni, che cosa sarebbe per l'Italia un anomalo accordo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico , accordo anomalo viste le distanze oggettive, per non dire gli insulti prima ...

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score delle partite. gironi. In campo! : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score delle partite dei nove gironi in campo oggi domenica 29 aprile 2018. Occhio al decisivo match tra Potenza e Taranto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:42:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : in campo - si gioca! gironi B - C : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i Gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:08:00 GMT)