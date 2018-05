Un giorno di lotta e l' altro di governo | così Emiliano sacrifica l' Ilva sull' altare delle

“Piccola…”. I 5 anni di Stella Frizzi : nel giorno del compleanno della figlia di Fabrizio - il messaggio straziante a Carlotta Mantovan : È trascorso più di un mese dalla sua scomparsa e in molti è ancora vivo il suo ricordo. Il conduttore televisivo è scomparso lo scorso 26 marzo a 60 anni, a causa di un brutto male che lo affliggeva ormai da diversi mesi. Negli ultimi anni aveva condotto con successo il programma “L’Eredità” su Rai 1. Nel mese di ottobre, quando era stato colpito da un’ischemia, era stato sostituito da Carlo Conti che, dopo la sua ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

HIV : Napoli capitale della lotta allo stigma per un giorno : Napoli diventa per un giorno capitale della lotta allo stigma verso le persone con Hiv. Grazie al contributo di Gilead il 17 aprile saranno presentati i dati di una nuova indagine sulla dimensione dello stigma verso le persone con Hiv, un nuovo video girato tra le vie della città e l’iniziativa teatrale per le scuola HImoVie che riparte quest’anno proprio da Napoli. All’incontro con la stampa parteciperanno Stefano Patrucco ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

“Sua moglie - in studio…” : Fabrizio Frizzi - parla il suo pubblico. Che fino all’ultimo giorno ha notato Carlotta Mantovan a L’Eredità : “Noi la vedevamo - ecco che faceva” : Composta, col volto rigato dalle lacrime e sconvolto dal dolore. Carlotta Mantovan, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi e mamma della piccola Stella, soffre in silenzio quando il feretro entra nella chiesa degli Artisti, dopo aver attraversato una piazza del Popolo affollata da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore. Non stacca gli occhi di dosso dalla bara su cui sono appoggiati dei fiori ...

Pallotta attacca le radio romane : 'Sparano m... tutto il giorno' : Roma, 24 feb. , askanews, 'Le radio romane? Sparano mer tutto il giorno'. Nuova puntata della polemica tra il presidente della Roma, James Pallotta, e i media della capitale. Il numero uno giallorosso,...