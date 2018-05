Ultime contratti statali 2018 | novità rinnovo 2019-21 | ecco i probabili aumenti

Contratti statali 2018 - scuola : aumenti - arretrati e Ultime novità bonus docenti Video : E' arrivato finalmente l'accordo definitivo sul contratto degli statali del comparto #scuola e della Conoscenza, con gli aumenti degli stipendi minimi di 85 euro lordi e l'accredito degli arretrati 2016 e 2017 per docenti e Ata. Si attendeva il via libera della Corte dei Conti ed è arrivato: il contratto della scuola e del comparto Conoscenza riguardera' in tutto 1 milione e duecentomila impiegati statali. Infatti, il contratto riguarda anche 53 ...

Ultime contratti statali 2018 - novità scuola : Noipa risponde su aumenti stipendi Video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...

Ultime contratti statali 2018 - scuola : novità aumenti e arretrati già in aprile? Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi e sugli arretrati spettanti ai docenti ed al personale della #scuola con il rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, nello specifico, del contratto della scuola. Secondo quanto emerso in questi giorni riguardo all'iter di entrata in vigore del nuovo #contratto scuola, infatti, il 21 marzo il Consiglio dei Ministri e Marianna Madia hanno espresso parere favorevoli sul rinnovo del contratto della ...

Ultime contratti statali 2018 - scuola : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...

Ultime contratti statali 2018 : novità oggi 20/3 aumenti e arretrati - quando? Video : aumenti degli stipendi e arretrati per gli anni 2016 e 2017 con il rinnovo dei contratti #statali, della sanita' e del contratto della #Scuola, quando e quanto nella busta paga del 2018? Per i lavoratori dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli altri enti pubblici l'accordo per il rinnovo dei contratti statali prima di Natale ha permesso di ottenere, con la busta paga del mese di febbraio 2018, gli arretrati. Mentre gli aumenti degli ...

RIFORMA PENSIONI/ La beffa nel rinnovo dei contratti scuola (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La beffa nel rinnovo del contratto della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Contratti statali/ Stretta sui permessi Pa : la replica negativa dell’Aran (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 9 marzo 2018: Stretta sui permessi Pa, la replica negativa dell'Aran alle richiesta di alcuni dipendenti pubblici. Ultime notizie e scenari(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:11:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Sanità - rinnovo e aumento stipendi : oggi nuovo incontro all’Aran (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie: rinnovo Pa e aumento stipendi, le novità sulle misure contro il precariato e le ultime decisioni prima delle Elezioni. incontro Aran per la Sanità(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:45:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Pa - da domani gli arretrati per comparto Funzioni Centrali (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 28 febbraio 2018: Rinnovo Pa, dopo la firma pre-Elezioni riparte la trattativa sul post-2019. Rilancio contratto della Polizia Locale(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Confindustria : accordo con sindacati su nuovi contratti (28 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tregua per il maltempo a Roma. oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:37:00 GMT)

Ultime contratti statali 2018 : classifica aumenti stipendi Pa e novità arretrati : Con il rinnovo dell'ultimo dei contratti statali 2018, quello della Sanità, sono arrivati tutti alla firma gli accordi per il pubblico impiego. Manca solo il rinnovo del contratto dei dirigenti pubblici ma, probabilmente, se ne riparlerà dopo le elezioni politiche di domenica prossima, 4 marzo 2018. Per gli statali della sanità il rinnovo del contratto porterà aumenti degli stipendi compresi tra 80,50 euro e 94,80 euro. Nel calcolo degli aumenti ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : ancora molti ostacoli - la trattativa è lunga (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, cosa cambia dopo il Rinnovo del comparto Enti Locali firmato due giorni fa: ultime notizie, prossimo step Rinnovo Sanità. Aumento stipendi e nuove procedure(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Pa - Madia : “premi a obiettivo e servizi migliori” (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 21 febbraio 2018: Rinnovo Pa e Scuola, Madia, "premi a obiettivo e servizi migliori per il pubblico impiego". Fedeli, "Rinnovo non mancetta"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 04:46:00 GMT)