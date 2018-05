Ultima chiamata di Mattarella Accordo politico o ci pensa lui Senza intesa l' incarico a

Vaccini obbligatori : oggi l’Ultima chiamata - i dirigenti scolastici inviano i dati alle ASL : Entro oggi i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari in riferimento ai Vaccini obbligatori: l’Asl “provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendo i presupposti, a quello previsto dall’articolo 1 comma 4 del decreto legge 73 del 2017” e quindi anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Miur ...

Vaccini : oggi Ultima chiamata per mettersi in regola. "Chi non lo fa - non entrerà a scuola" : Genitori e bimbi avvisati: oggi, 30 aprile, è l'ultimo giorno utile per mettersi in regola con le vaccinazioni. Entro la giornata odierna, infatti, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle ASL la documentazione presentata da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bimbi fino a sei anni di età. Il requisito è obbligatorio e solo così i piccoli studenti potranno accedere a scuola.Si tratta ...

Inter-Juventus - Ultima chiamata per Paulo Dybala : Scudetto e Argentina passano da San Siro : Uno stadio tutto esaurito, gli occhi del mondo... E una potenziale chance per provare a prendersi l'ultimo aereo possibile per atterrare in Russia via Argentina. La sua Juventus si gioca lo Scudetto, ...

Orvietana - Ultima chiamata decisiva : Qualsiasi altro risultato sarebbe complementare a quanto avverrà su altri campi, con la certezza che tutte le formazioni onoreranno al meglio i valori dello sport. Le notizie che arrivano dallo ...

Dichiarazione Iva - Ultima chiamata : ultima chiamata per la Dichiarazione Iva 2018 . Entro lunedì 30 aprile, infatti, tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali sono tenuti a ...

Torino-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : Gattuso Ultima chiamata Champions : Federica Fontana tifosa vip del Milan Senza vittorie da un mese i rossoneri fanno visita ai granata di Mazzarri nel turno infrasettimanale di serie A questa sera: probabili formazioni Torino-Milan in ...

Mannarino a Napoli : Ultima chiamata per i biglietti : ultima opportunità per vincere i biglietti per i concerti napoletani di Alessandro Mannarino, atteso al teatro Augusteo stasera e domani., Dopo la partenza con il doppio sold out delle...

Mannarino a Napoli : Ultima chiamata per i biglietti : ultima opportunità per vincere i biglietti per i concerti napoletani di Alessandro Mannarino, atteso al teatro Augusteo stasera e domani., Dopo la partenza con il doppio sold out delle date di Firenze,...

Ultima chiamata per Di Maio-Salvini - poi Fico o Giorgetti : Dagli entourage di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si dà ancora come improbabile un faccia a faccia domenica al Vinitaly. Ma per il due leader il tempo è quasi scaduto: l’avvertimento...

Mattarella - Ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : Ultima chiamata per Modena e Trento : ROMA - Domenica 15 aprile alle 18.00 primo match ball per la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia che vanno a Modena e a Trento in vantaggio 2-1 nelle rispettive Serie. Gara 4 potrebbe ...

Mattarella - Ultima chiamata ai partiti : “Nessun progresso - serve governo con pieni poteri” : Mattarella, ultima chiamata ai partiti: “Nessun progresso, serve governo con pieni poteri” A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: “Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io” Continua a leggere

Mattarella - Ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - serve governo con pieni poteri" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’Ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...