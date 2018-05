Ue : nel 2018 per prima volta tutti Paesi saranno sotto 3% deficit | Ma l'Italia ultima per crescita : Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, per la prima volta nella storia, quest'anno tutti i Paesi dell'Unione europea rispetteranno il tetto del 3% del deficit. Ma non tutti i dati sono confortanti: la crescita del nostro Paese è la più bassa. A preoccupare è soprattutto l'incertezza politica

La Ue continua a prevedere una crescita sostenuta anche nel 2018 e 2019 : Nonostante i segnali deludenti delle ultime settimane, la Commissione europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro anche nel 2018 e 2019, pur ammettendo pericoli all’orizzonte con il proteziosnismo commerciale. E in Italia la situazione rimane incerta: lo stallo politico potrebbe «rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell'economia e il premio di rischio»...

GORILLA nelLA NEBBIA/ Su Iris il film con Sigourney Weaver (oggi - 3 maggio 2018) : GORILLA NELLA NEBBIA la storia di Dian Fossey, il film in onda su Iris oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver, Bryan Brown, alla regia Michael Apted. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:00:00 GMT)

Sunrise : cresce l'utile nel primo trimestre 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grande Fratello 2018/ Due nuove coppie nella Casa? Tarzan corteggia Mariana - Matteo Gentili invece... : Grande Fratello 2018, stanno nascendo nuovi amori nella Casa? Alberto Mezzetti corteggia Mariana (che vuole Luigi Favoloso?), Matteo Gentili vicino ad Alessia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:50:00 GMT)

GIRO D'ITALIA 2018 - CICLISMO / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - il Tarzan di Viterbo ruggisce contro Aida : "Non mi piaci nell'insieme. Non c'è proprio attrazione!" : L'impressione che ci fosse attrazione tra i due gieffini cade miseramente dopo le dichiarazioni del biondo Tarzan.

Nuovi concerti di Ron nel 2018 con un evento speciale a Verona a giugno : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Ron nel 2018 sono stati annunciati oggi, mercoledì 2 maggio. Rosalino Cellamare svela nuove date per “Lucio! Il Tour”, il live che vede protagoniste indiscusse le canzoni dell’indimenticato e indimenticabile amico e collega Lucio Dalla e che vedrà il cantante di Dorno interprete dei brani più emblematici scritti insieme ma anche di altri estratti dal repertorio del celebre cantante bolognese scomparso nel 2012. Alle due ...

Madonna di Medjugorje - messaggio del 2 maggio 2018 : 'Vivendo nell'amore compiete la volontà di mio Figlio' : Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi ...

Amici 2018 - anticipazioni stasera 28 aprile : eliminato Zic? Stefano De Martino rientra nel programma : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? Eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Crescita Pil rimane robusta a inizio 2018 - +0 - 3% nel 1° trimestre : Niente rallentamento per ora per l'economia italiana che anche nei primi mesi del 2018 ha mantenuto un ritmo di Crescita dello 0,3%. L' Istat certifica quindi il buono stato di salute per la congiuntura tricolore nonostante alcuni ...

Ginnastica - Serie A 2018 : che spettacolo a Milano. Il Forum pronto per lo show - le migliori d’Italia si sfidano nella seconda tappa : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica riparte dal Mediolanum Forum di Milano dove sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa. Il massimo campionato italiano della Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista a due mesi di distanza dall’appuntamento di Arezzo e si preannuncia grande spettacolo nel palazzetto più grande del Nord Italia che per la seconda volta nella storia ospiterà questo evento. Si attende una buona cornice di ...

Pil - nel primo trimestre crescita dello 0 - 3%. Stima dell'1 - 4% per il 2018 : Nel primo trimestre del 2018 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. È quanto comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. Nel quarto trimestre del 2017 la crescita congiunturale era stata analoga, pari a +0,3%, mentre, segnala l'Istat, "la lieve decelerazione emersa nel periodo più recente ...

MOLFETTA. "LA POLITICA E I GIOVANI nel MAGISTERO DI DON TONINO BELLO" VENERDÌ 4 E SABATO 5 MAGGIO 2018 : Antonio, nel 1987, don TONINO Bello affermava che ' il credente, oggi più che mai, deve accettare il rischio della carità POLITICA, sottoposta per sua natura alla lacerazione delle scelte difficili, ...