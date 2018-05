Ue | Italia ultima per crescita Rischi per incertezza politica

La Ue : «Italia ultima per crescita - rischi dalla prolungata incertezza politica» Moscovici : «Da Roma sforzi pari a zero» : L’Italia resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. Per entrambi i Paesi il pil 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019

Ue : nel 2018 per prima volta tutti Paesi saranno sotto 3% deficit | Ma l'Italia ultima per crescita : Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, per la prima volta nella storia, quest'anno tutti i Paesi dell'Unione europea rispetteranno il tetto del 3% del deficit. Ma non tutti i dati sono confortanti: la crescita del nostro Paese è la più bassa. A preoccupare è soprattutto l'incertezza politica

Detto Fatto – Ultima puntata il 3 maggio. Torna il 28 maggio - dopo Il Giro d’Italia : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, Tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 30 aprile – L’appuntamento di lunedì si aprirà con l’artigiano del cioccolato Mirco Della Vecchia, che realizzerà un grande classico, il cremino, ...

Giro d’Italia 2018 - diciassettesima tappa : Riva del Garda-Iseo. Ultima volata prima delle Alpi : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018 prevede un percorso di 155 km da Riva del Garda ad Iseo. La prima parte di corsa presenta diverse salite brevi, ma considerando il finale piatto dovremmo vedere l’Ultima volata prima dei tapponi di montagna sulle Alpi. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della diciassettesima tappa del Giro d’Italia. Subito dopo il via i corridori affronteranno la salita di Molina di Ledro, che non ...

Judo - Europei 2018 : un solo incontro vinto dagli Italiani nell’ultima giornata a Tel Aviv. Azzurri penalizzati dal tabellone : Si chiude senza squilli di tromba per l’Italia l’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Un solo incontro vinto e quatro sconfitte al primo turno per i cinque italiani in gara oggi nelle categorie di peso che hanno concluso il programma di una competizione che nei giorni scorsi ha regalato agli Azzurri la gioia per l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e per il bronzo di Antonio ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito nell’ultima giornata a Tel Aviv - Italiani tutti fuori dalla zona medaglie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Giro d’Italia 2018 - l’ultima tappa tra le bellezze di Roma : Colosseo - Circo Massimo - Terme di Caracalla. Presentato il circuito : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 5 maggio da Gerusalemme e si concluderà domenica 27 maggio a Roma. L’ultima tappa della Corsa Rosa si preannuncia davvero spettacolare tra le bellezze della Città Eterna: partenza e arrivo davanti al Colosseo in uno scenario davvero unico al mondo. Ieri è stata presentata l’ultima frazione della corsa a tappe che sarà protagonista per tre settimane sulle nostre strade: in programma un ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia promossa in Serie A se…Tutte le possibili combinazioni. Ultima sfida alla Slovenia : La sconfitta con la Gran Bretagna ha complicato i piani dell’Italia. I britannici hanno praticamente ipotecato la promozione, mentre agli azzurri servirà per forza di cose vincere. L’Ultima sfida, però, sarà tutt’altro che semplice, perché la Nazionale di Cleyton Beddoes dovrà vedersela con la Slovenia. Era la favorita per il primo posto a inizio torneo e dopo un inizio balbettante è rientrata con pieno merito nella corsa alla ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : 3-4. Mondiali Prima Divisione. Gli azzurri si giocheranno tutto nell’ultima sfida contro la Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

