Ue | il Tesoro | conti in linea con regole europee

Conti pubblici - Tesoro : “Risulteremo in linea con le regole europee”. Ma per Bruxelles c’è un buco da 5 miliardi : Si dice “sforzi strutturali pari a zero“, si legge “buco da 5,1 miliardi“. Da coprire varando una manovra correttiva o aggiungendo quella cifra alle coperture da trovare per la prossima legge di Bilancio, che già parte dai 12,5 miliardi necessari per disinnescare le clausole di salvaguardia ovvero gli aumenti automatici dell’Iva. Se il Tesoro si è affrettato, in una nota, a garantire che “la contabilità ...

Eurostat - i passi falsi di Governo e Tesoro sui conti pubblici di deficit e debito : L’agenzia di statistica europea ha gelato l’Italia con la decisione di far pesare sui conti pubblici il salvataggio delle banche veneto, con 4,7 miliardi in più di deficit e 11,2 di debito. La revisione non avrà conseguenze drastiche, ma smentisce le previsioni fatte da Palazzo Chigi e Tesoro. Ecco cosa si legge nella famosa «lettera dell’Eurostat»...