Ue | Crescita Italia a rischio per incertezza politica

Ue : nel 2018 per prima volta tutti Paesi saranno sotto 3% deficit | Ma l'Italia ultima per Crescita : Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, per la prima volta nella storia, quest'anno tutti i Paesi dell'Unione europea rispetteranno il tetto del 3% del deficit. Ma non tutti i dati sono confortanti: la crescita del nostro Paese è la più bassa. A preoccupare è soprattutto l'incertezza politica

Ue - Commissione : “Italia fanalino di coda per la Crescita con Londra”. Moscovici : “Da Roma sforzi strutturali pari a zero” : Le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue delineano un futuro a tinte fosche per l’Italia, che resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito, alle prese con le trattative per la Brexit. Per entrambi i Paesi il Prodotto interno lordo 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019. Diversi gradini più in basso rispetto a quella di Malta (la più alta con5,8% ...

La Ue : «Italia ultima per Crescita - rischi dalla prolungata incertezza politica» : Grazie all’aumento della partecipazione, la disoccupazione scende a 10,8% nel 2018 e 10,6% nel 2019. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera. Allarme sull’incertezza politica più pronunciata: Italia rischia

Governo - l'Ue bacchetta l'Italia : "A rischio per l'incertezza politica" "Crescita si ridurrà all'1 - 2 nel 2019" : L'incertezza politica in Italia "e' diventata piu' pronunciata" e questo "potrebbe rendere i mercati piu' volatili e mettere a rischio il sentimento economico e i premi di rischio". E' quanto si legge nelle previsioni di primavera della Commissione europea. Segui su affaritaliani.it

La Commissione Ue ammonisce l'Italia senza governo : "Incertezza prolungata mette a rischio Crescita" : Dopo 'l'accelerazione' della crescita nel 2017, l'economia italiana 'continuerà a crescere allo stesso passo dell'1,5% quest'anno, sostenuta largamente dalla domanda interna'. Un risultato da ...

Ue : Crescita Italia prosegue all'1 - 5% : 11.24 L'economia Italiana "continuerà a crescere allo stesso passo dell'1,5% quest'anno, sostenuta largamente dalla domanda interna", ma "verrà moderata a 1,2% nel 2019". Queste le stime economiche di primavera della Commissione Ue che confermano quelle invernali. "Il rapporto debito/pil ha raggiunto il suo picco nel 2017 a 131,8%, anche a causa del sostegno alle banche, e progressivamente scenderà a 130,7% nel 2018 e 129,7% nel 2019" grazie ...

Mercato auto Italia - ad aprile riparte la Crescita : Le immatricolazioni sono state 171.379 nel mese passato: un numero importante, considerando fattori penalizzanti, quali il quadro politico incerto e il rallentamento dell'economia. I buoni risultati ...

Italia - Crescita lenta ma costante. Il pil sale dello 0 - 3% nel trimestre : Il pil Italiano tocca il quindicesimo rialzo consecutivo : + 0,3 per cento sul precedente trimestre, 1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dato positivo ma con un leggero rallentamento -...