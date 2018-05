Udite | udite | Android 8 0 Oreo sembra essere in test sugli Honor 8 cinesi

Ascolti tv ieri - Qualcosa di nuovo vs Roma – Liverpool | AUditel 02 maggio 2018 : Eccoci tornati puntuali come sempre con gli Ascolti tv ieri, 2 maggio 2018. ieri sera a contendersi il podio dello share sono stati, come sempre, Rai 1 con il film in prima tv “Qualcosa di nuovo” e la gara di champions league Roma vs Liverpool su Canale 5. Vediamo tutti i dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera dei nove principali canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 02 maggio 2018 –dati di ascolto disponibili a partire ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Concerto 1 maggio | AUditel 01 maggio 2018 : Ascolti di ieri, 1 maggio. Come avete trascorso ieri il 1° maggio? Avete optato per una gita fuori porta, per una giornata al mare o per una rilassante giornata casalinga? Ricordiamo qualche programma andato in onda ieri sera. Rai 1 ha mandato in onda la serie tv “Questo nostro amore 80”, su Rai 3 è andato in onda il Concerto del 1° maggio mentre mediaset ha trasmesso la semifinale di Champions League “Real Madrid vs Bayern ...

Analisi AUditel : Il Commissario Montalbano e Il Grande Fratello : Si parte alle ore 20 con la sfida dei Tg vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre sulla linea del 25% di share, mentre la curva del Tg5 si appoggia sulla soglia del 20%. La curva del Tg La7 scorre poco sopra la linea del 5%, con la curva rossa del Tg2 che tocca la linea del 10% di share.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 25% di share, seguita dalla curva di Striscia la notizia che poi ...

Ascolti tv ieri - il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | AUditel 30 aprile 2018 : Lunedì sera rovente per i dati Auditel dei principali canali del digitale terrestre. Chi sarà uscito vincitore tra Rai 1, che ha proposto una replica del Commissario Montalbano, e Canale 5, con il suo GF 2018? Non ci resta che scoprirlo in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 30 aprile 2018 ++DATI Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. Il tragico epilogo con il piccolo clandestino, ieri ...

Alla ricerca di una nuova identità per Rai3 passando per i difficili responsi AUditel : Neanche l’amore ha fatto miracoli in prima serata. Cyrano di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini ha chiuso i battenti anzi tempo. Lui voleva fare il Piero Angela dei sentimenti, ma il verdetto Auditel per i suoi monologhi infiniti e’ stato senza appello. L’ultima puntata ha registrato un misero 2,2% di share. Brunori Sa aveva debuttato in seconda serata dopo Gramellini per essere spostato dopo la seconda puntata Alla domenica in terza ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs The Wall | AUditel 29 aprile 2018 : Che tempo che fa su Rai 1 o The Wall su Canale 5? Sono innocente su Rai 3 o Le iene show su Italia 1? Scelta ardua, ieri sera, tra i nove principali canali del digitale terrestre. Voi su quale canale vi siete sintonizzati, chi avrà vinto la gara relativa agli Ascolti tv? Scopriamo assieme quali sono stati gli esiti dei dati Auditel di ieri sera. Ascolti tv ieri, 29 aprile 2018 –++DATI DISPONIBILI DALLE ore 10.00++– RAI 1. Aveva molto ...

Analisi AUditel : Ballando con le stelle fra Amici e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sulla soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 7% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Ballando con le stelle Tutti in pista che tocca il 20%, con la linea di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs Amici 17 | AUditel 28 aprile 2018 : Sabato sera in giro per locali o casalingo davanti alla tv? Scopriamo assieme quanti di voi hanno optato per uno dei nove principali canali del digitale terrestre ieri sera e chi ha raggiunto il gradino più alto degli Ascolti tv ieri. Tra le valide alternative in onda sabato 28 aprile 2018, Rai 1 con ‘Ballando con le stelle‘ e Canale 5 con ‘Amici – Il serale‘. Ma vediamo tutti i dati Auditel di ieri. Ascolti tv ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto | Dati AUditel 27 aprile 2018 : Dati Auditel di ieri, 27 aprile. Eccoci giunti all’ultimo weekend di aprile. Come si saranno comportati, ieri sera, i nove principali palinsesti del digitale terrestre? Carlo Conti avrà conquistato il pubblico da casa con la Corrida su Rai 1? O Il Segreto di Canale 5 avrà avuto la meglio? Non ci resta che scoprirlo leggendo questo post. Ascolti tv ieri, 27 aprile ++Dati disponibili a partire dalle 10.00++ RAI 1. Credo che nessuno, tra noi, ...

«Amici 17» : che vince nell’aUditel - ma «perde» nei contenuti : La televisione è una cattiva maestra, travia le menti, distorce i pensieri, genera mostri. Frasi del genere le abbiamo sentito almeno una volta e, spesso, a ragion veduta. Ad alimentare l’idea che il piccolo schermo, che quel display che se ne sta tranquillo tranquillo in salotto, possa nuocere alla nostra salute sono spesso le discussioni dei talent, i bisticci dei reality, i messaggi sbagliati della tv-verità. Quest’anno, a finire ...

Ascolti tv ieri - Amiche da morire vs Champions League | AUditel 25 aprile 2018 : Un film con Claudia Gerini e Cristiana Capotondi su Rai 1 e una partita di calcio su Canale 5. Secondo gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 25 aprile 2018, chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata fra Amiche da morire e la partita di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid? Ecco di seguito tutti i dati Auditel della serata del giorno della Liberazione. Ascolti tv ieri, 25 aprile 2018 +++ I dati usciranno intorno alle ore 10:00. ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Champions League | AUditel 24 aprile 2018 : Come si sono evoluti i dati Auditel relativi alla prima serata di ieri? Quale dei 9 principali canali del digitale terrestre avrà primeggiato sugli altri in materia di Ascolti tv? Tra le validissime alternative, ieri sera, la fiction Rai ‘Questo nostro amore‘ e la partita di Champions League ‘Roma-Liverpool’ trasmessa su Canale 5. Let’s get started! Ascolti tv ieri, 24 aprile 2018 RAI 1. È giunta al nono episodio, ...

Analisi AUditel : Il Commissario Montalbano fra Grande fratello e Report : Si parte come sempre con la sfida del Tg delle ore 20 che vede al comando la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 che si posiziona sulla linea del 20% di share. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5%, mentre quella del Tg2 tocca la soglia del 10% di share. Nell'access time testa a testa fra le curve di Solti ignoti e Striscia la notizia fra il 15 ed il 25% di share, con la ...