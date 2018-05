U&D trono classico | Nicolò ' scarica' la Pasqualato e sceglie Virginia

U&D trono classico : una sorpresa inaspettata : I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo nel programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi. Il pubblico di canale 5 da anni segue con interesse le vicende sentimentali dei tronisti, ovvero dei giovani che siedono sul trono più ambito della televisione italiana. Hanno la possibilità di trovare l'anima gemella tra coloro che scendono le scale con la simbolica rosa rossa. Gli attuali tronisti sono Mariano Catanzaro, Sara Affi ...

U&D lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Trono over U&D : la puntata del 23 marzo è stata gradita dal pubblico femminile : Il programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi regala tante emozioni al fedele pubblico di canale 5. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare. La puntata del Trono classico si concentra sulle vicende dei giovani tronisti. Hanno la possibilità di frequentare più persone per poter scegliere quella con la quale iniziare una storia al di fuori del programma. Accanto al Trono tradizionale, c'è quello over che ...

U&D trono classico : Nilufar ha scelto? L'addio di Nicolò Ferrari Video : Continua a complicarsi il trono di Nilufar Addati all'interno della fortunata trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi trasmessa sulla rete Mediaset di Canale 5: parliamo di Uomini e Donne [Video]. La ragazza, ex corteggiatrice di Mattia Marciano tronista nella scorsa edizione del trono classico ha conquistato il cuore della conduttrice la quale ha pensato di offrirle la sedia rossa come possibilita' di riscatto per trovare l'amore. ...

Francesco Monte torna nel Trono Classico di U&D? Ecco la rivelazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

U&D trono classico : la mamma svela la scelta di Sara Affi Fella? Video : Il trono classico di Uomini e Donne [Video]continua a far discutere il pubblico di Canale 5 per via delle recenti discussioni molto accese che, ormai da diverse puntate, prendono il sopravvento in studio. Causa di questi diverbi è il comportamento assunto dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, a distanza di vario tempo dal principio del suo percorso in trasmissione, si ...

Jeremias Rodriguez sul trono di U&D : ecco cosa sappiamo : Continuano le puntate dell'amatissimo reality show pomeridiano di Canale 5, condotto dalla solita Maria De Filippi. Gli attuali tronisti proseguono il loro percorso all'interno del programma. Tra questi vi sono Mariano, apprezzato dal pubblico per la sua abilità di intrattenitore, Nicolò, che si sta avvicinando sempre di più alla fatidica scelta della corteggiatrice. Vi sono anche le due donne, Nilufar e Sara, entrambe giovani napoletane, che ...