Uccide la madre e si barrica in casa | soffriva di problemi psichici

Disabile Uccide la madre col fucile e si barrica in casa : catturato dalle teste di cuoio : Nove lunghe ore di trattativa poi in quell'appartamento al primo piano di via Campania, a Qualiano (paesino in provincia di Napoli), è scattato il blitz delle teste di cuoio (guarda la gallery). All'interno si era asserragliato Pasquale De Falco, 37enne Disabile psichico, dopo aver ammazzato la madre con il fucile da caccia del padre. In un primo momento si era temuto anche per la vita di quest'ultomo. In realtà, al momento della drammatica ...

