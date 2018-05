Uccide la madre e si barrica in casa nel napoletano

Napoli - 37enne Uccide la madre a fucilate e si barrica in casa : Un 37enne con problemi psichici ha ucciso la madre a colpi di fucile e poi si è barricato in casa a Qualiano , in provincia di Napoli . I carabinieri stanno trattando con l'uomo per cercare di farlo ...

Napoli - 37enne Uccide la madre a fucilate e si barrica in casa : Napoli, 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa Napoli, 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa Continua a leggere

Qualiano - 37enne Uccide la madre e si barrica in casa/ Orrore a Napoli : il ragazzo aveva problemi psichici : Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa, Orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:21:00 GMT)

Choc nel Napoletano : Uccide la madre - si barrica in casa e minaccia di sparare ai carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa minacciando di esplodere colpi di...

Napoli - 37enne Uccide la madre e si barrica in casa : è armato di fucile : L’uomo che ha ucciso la madre a Qualiano (Napoli) si chiama Pasquale De Falco, di 37 anni. Sarebbe psichicamente instabile. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. Non è chiaro se nella abitazione al primo piano dove si è barricato ci sia anche il genitore. Di sicuro, i militari hanno intravisto il corpo della donna a terra. L'articolo Napoli, 37enne uccide la madre e si ...

Napoli - Uccide madre - si barrica incasa : 12.06 Un uomo di 37 anni si è barricato in casa, dopo aver ucciso la madre, a Qualiano (Napoli). L'uomo, che ha problemi psichici, si è chiuso nell'appartamento al primo piano di uno stabile in via Campana. Sul posto sono arrivati i Carabinieri. Al momento non si hanno altre notizie.

Choc nel Napoletano : Uccide la madre - si barrica in casa e apre il fuoco sui carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa esplodendo colpi di fucile anche...

Choc nel Napoletano : Uccide il padre e la madre - si barrica in casa e spara ai carabinieri : Ha ammazzato il padre e la madre e poi si è barricato in casa sparando contro i carabinieri chiamati dai vicini: Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo a Qualiano.

Choc nel Napoletano : Uccide il padre e la madre - si barrica in casa e spara ai carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo ha ucciso la madre e il padre e s'è barricato in casa esplodendo colpi d'arma da fuoco contro i carabinieri che sono accorsi...

Cane Uccide madre e figlio : "Ingiusto sopprimerlo - era addestrato per combattere" : Da EuropaToday - Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento, si sono trovati di fronte una scena da...

La ragazza lo lascia - lui Uccide la sua stessa madre : era andata a consolarlo col padre : Yihong Peng, 30enne della California, ha ferito gravemente anche il padre. Sabato scorso, i suoi genitori sabato scorso erano andati a trovarlo dopo aver saputo della fine della sua storia d'amore con la "fidanzata di vecchia data". Ora l'uomo è in carcere.Continua a leggere

La ragazza lo lascia - lui Uccide la sua stessa madre : era andata a consolarlo col padre : La ragazza lo lascia, lui uccide la sua stessa madre: era andata a consolarlo col padre Yihong Peng, 30enne della California, ha ferito gravemente anche il padre. Sabato scorso, i suoi genitori sabato scorso erano andati a trovarlo dopo aver saputo della fine della sua storia d’amore con la “fidanzata di vecchia data”. Ora l’uomo […]

A 21 anni Uccide a randellate la madre e il padre : “L’ho fatto perché li odiavo troppo” : Jared Standley ha ucciso con un colpo di pistola alla testa il padre e con alcune randellate la madre dopo che i suoi genitori l'avevano mandato via di casa una settimana prima del delitto. Il padre aveva chiamato un altro figlio dicendogli: "Se tra 20 minuti non hai mie notizie chiama la polizia". Il giovane rischia ora l'ergastolo o la pena di morte.Continua a leggere

Uccide la madre - le cava gli occhi e li mette in una scatola : “Dovevo purificare l’anima” : La 32enne ha ucciso la madre e l'ha trascinata in garage dove le ha cavato gli occhi con dei frammenti di vetro, poi è uscita in strada insanguinata chiedendo aiuto.Continua a leggere