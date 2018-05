Twitter allerta gli utenti | falla nel sistema | “Cambiate la password”

meteoweb.eu

: +++Allerta meteo sulla #Sardegna per forti piogge tra oggi e domani- allerta da arancione a rossa per rischio idrog… - TgrSardegna : +++Allerta meteo sulla #Sardegna per forti piogge tra oggi e domani- allerta da arancione a rossa per rischio idrog… - iononrischio : Sei preparato in caso di #allerta #meteo per rischio idraulico e idrogeologico? Leggi i consigli di #iononrischio… - Comune_Cagliari : Prosegue fino alla mezzanotte di venerdì 4 maggio l'Allerta Meteo Arancione: Dalle 14 di oggi, le condizioni di Cri… -

(Di giovedì 3 maggio 2018)invita i suoi 330 milioni dia considerare di cambiare la propria password. Una richiesta che prende le mosse dal fatto che la password viene mostrata per intero nei sistemi interni dove tutte le parole chiave vengono conservate. “Non ci sono indicazioni” che le password siano state rubate, afferma. “Il problema – rassicura – è stato risolto”. “Quando scegliete una password per il vostro account, noi usiamo una tecnologia che la maschera in modo che nessuno all’interno della società possa vederla – affermain una nota -. Abbiamo di recente identificato un problema per il quale le password vengono mostrate per intero nei sistemi interni. Abbiamo risolto il problema e non ci sono indicazioni di furto o di cattivo uso” delle password. “Con eccesso di cautela vi chiediamo di ...