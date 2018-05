Twitter - dopo bug nel sistema l'avviso agli utenti : cambiate password - : A causa di un problema tecnico le password degli utenti sarebbero state conservate in chiaro nei sistemi del social network. Ma l'azienda assicura: "Nessun furto di dati, il difetto è stato corretto"

Twitter agli utenti : «Cambiate password». La richiesta per una falla nei sistemi interni : «Cambiate password». È l'invito lanciato da Twitter ai suoi 330 milioni di utenti . Una richiesta che prende le mosse dal fatto che la password viene mostrata per...

Ambra Angiolini sul palco del Concertone con un maglione da circa 400 euro : la polemica su Twitter : “Ma Ambra al Concertone del primo maggio con un maglione di Alberta Ferretti cosa rappresenta? Sicuramente non il primo maggio“. Questo è uno dei tanti tweet che ieri, durante il famoso Concertone , hanno sottolineato la scelta della conduttrice, Ambra Angiolini , di presentarsi sul palco con un maglione della stilista Alberta Ferretti. Costo, circa 350 euro . Inutile dire che forse, azzardiamo, anche tanti dei look sfoggiati dai ...

Ambra Angiolini con il maglione Alberta Ferretti da 350 euro al Concertone : scoppia la polemica su Twitter : Ambra Angiolini finisce nel vortice della polemica su twitter per il maglione indossato al Concertone del Primo Maggio a Roma. La presentatrice si è presentata sul palco con un maglione color ...

Diplomatici russi espulsi - spia avvelenata/ La Russia annuncia "rappresaglia" - Boris Johnson esulta su Twitter : Caso Skripal, espulsioni Diplomatici dopo per l'ex spia russa avvelenata in Regno Unito: via Diplomatici da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:46:00 GMT)