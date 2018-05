“Tutti morti” Tragedia dell’aria | inutile ogni soccorso L’aereo ha perso

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018)haquota improvvisamente prima di schiantarsi al suolo. Fiamme, lamiere e una colonna di fumo nero. Subito si era capito che, per i passeggeri, le speranze fossero finite al momento dell’impatto. L’annuncio ufficiale non ha tardato ad arrivare in diretta televisiva, mentre lente e drammatiche scorrevano le immagini del fuoco che divorava vite e speranze. “Confermiamo che a bordo si erano imbarcate 9ne, tra cui 5 membri dell’equipaggio e 4 passeggeri”, ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Portorico, Paul Dahlen, precisando che i membri del cargo militare WC-130 Hercules che si è schiantato al suolo nello stato americano della Georgia, in prossimità di Savannah erano membri della Guardia.. Il WC-130 – un apparecchio vecchio di almeno 50 anni – era decollato da Savannah in Georgia diretto a Tucson, in Arizona, per il ...