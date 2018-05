Turismo | record di presenze nei piccoli borghi | +24 milioni in un anno

1 maggio : assessore Turismo - per veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. , AdnKronos, 'I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell'economia ma soprattutto della capacita di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l'appeal che il veneto esercita nel mercato interno e in ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – “I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (2) : (AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive apriranno i battenti, soprattutto sulla costa adriatica, inaugurando così la nuova stagione estiva”, ricorda ...

Turismo - record di stranieri : 60 milioni nel 2017 : Complessivamente, nell'ultimo decennio il settore del Turismo è cresciuto di circa 3 miliardi e mezzo di euro, registrando il maggiore incremento percentuale , +6,8%, mentre l'economia italiana ha ...

Turismo - Federalberghi Veneto : per le Dolomiti una stagione da record : Veneto: le Dolomiti tra le mete più ambite dall’inverno alla primavera. Grazie a una stagione ricca di neve e di iniziative, da Cortina a tutto il Cadore, fino ad Asiago con le sue piste da fondo, la montagna veneta realizza un risultato decisamente positivo. Bene anche le prenotazioni per la prossima Pasqua, che, grazie al calendario favorevole, si preannuncia come il prolungamento di una stagione sciistica invernale di tutto rispetto. È quanto ...

