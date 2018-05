Tumori | troppi vincoli di budget nella scelta delle terapie

Tumori : allarme sovradiagnosi per il cancro alla tiroide - troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...