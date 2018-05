: #Trump rimborsò al legale i soldi pagati per silenzio di Stormy Daniels - SkyTG24 : #Trump rimborsò al legale i soldi pagati per silenzio di Stormy Daniels - mariobianchi18 : Mi ricorda qualcuno, ma non mi viene in mente. ?? - Dome689 : RT @TgLa7: Usa: Trump rimborsò al suo legale soldi versati per silenzio pornostar -

Non venivano daiper la suapresidenziale, iresi daall'avvocato Michael, che li aveva anticipati per l'accordo legale per un accordo di riservatezza con la pornostar Stormy Daniels. Lo twitta lo stesso, ribadendo che l'intesa con l'attrice fu fatta per "fermare le false e ricattatorie accuse" della donna, malgrado lei "avesse già firmato una lettera dettagliata nella quale ammetteva che non c'era stata alcuna relazione" con.(Di giovedì 3 maggio 2018)