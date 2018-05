Trump | soldi legale non da mia campagna

Trump : soldi Cohen non da fondi campagna : 15.35 Non venivano dai fondi per la sua campagna presidenziale, i soldi resi da Trump all'avvocato Michael Cohen, che li aveva anticipati per l'accordo legale per un accordo di riservatezza con la pornostar Stormy Daniels. Lo twitta lo stesso Trump, ribadendo che l'intesa con l'attrice fu fatta per "fermare le false e ricattatorie accuse" della donna, malgrado lei "avesse già firmato una lettera dettagliata nella quale ammetteva che non c'era ...

Scandalo pornostar - Trump : soldi ad avvocato da miei fondi personali : Donald Trump ha detto che i soldi restituiti all'avvocato Michael Cohen non vennero dalla campagna presidenziale ma furono un rimborso di quanto anticipato dal legale per un accordo di riservatezza ...

Trump - il legale : “Il presidente rimborsò all’avvocato Cohen i soldi pagati a Stormy Daniels per comprarne il silenzio” : “Li ho pagati di tasca mia“, ha sempre dichiarato Michael Cohen, l’avvocato personale di Donald Trump, in riferimento ai 130mila dollari girati alla pornostar Stormy Daniels per non rivelare la sua presunta relazione con il tycoon avvenuta tra il 2005 e il 2006. “Non ne so nulla“, si è sempre difeso il presidente. Ma ora Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e ora componente della squadra legale del presidente, ha ...

“Trump rimborsò al suo legale i soldi pagati per il silenzio della pornostar” : “Trump rimborsò al suo legale i soldi pagati per il silenzio della pornostar” Il tycoon ha sempre negato non solo l’affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. L’avvocato della donna: “Il presidente ha mentito all’America” Continua a leggere

"Trump rimborsò al suo legale i soldi pagati per il silenzio della pornostar" : Il tycoon ha sempre negato non solo l'affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. L'avvocato della donna: "Il presidente ha mentito all'America"

Trump rimborsò soldi per silenzio Stormy : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Trump ha rimborsato di tasca propria il suo avvocato Cohen per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Daniels in cambio del suo silenzio ...

Trump rimborsò soldi per silenzio Stormy : Washington, 3 mag. , AdnKronos/Dpa, Il denaro versato in campagna elettorale dal legale di Donald Trump, Michael Cohen, alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta ...

Trump rimborsò soldi per silenzio Stormy : Washington, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il denaro versato in campagna elettorale dal legale di Donald Trump, Michael Cohen, alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione con il candidato alla Casa Bianca, è stato rimborsato a Cohen dallo stesso Trump. Ad affermarlo è stato Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York entrato a far parte del team di assistenti legali del presidente, precisando che il denaro ...

Legale Trump - rimborsò soldi per silenzio pornostar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump rimborsò soldi per silenzio Stormy : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Trump ha rimborsato di tasca propria il suo avvocato Cohen per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Daniels in cambio del suo silenzio ...

Usa - Trump rimborsò a suo legale soldi pagati per silenzio pornostar : Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in ...

Trump - Flynn rovinato mentre Comey fa soldi con brutto libro : Prosegue il duello a distanza fra Donald Trump e l'ex capo dell'Fbi James Comey. "Cosi' la vita del generale Michael Flynn puo' essere totalmente distrutta", accusa su Twitter il tycoon, lamentandosi ...

Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar : “Non ne so nulla” : Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar: “Non ne so nulla” L’attrice sostiene di aver avuto una relazione con il presidente e di essere stata pagata 130mila dollari in cambio del suo silenzio Continua a leggere

Usa - Donald Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar : 'Non ne so nulla' : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rompe il silenzio sulla vicenda riguardante la pornostar Stormy Daniels. Rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha ...