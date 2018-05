Trump ha pagato il silenzio della pornostar sulla relazione : “Ha rimborsato l’avvocato” : La rivelazione arriva dall'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno degli avvocati di Trump , che di fatto smentisce la precedente ricostruzione del numero uno della casa Bianca.Continua a leggere

Trump rimborsò il legale che aveva pagato il silenzio della pornostar Stormy Daniels : Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta storia con il presidente Usa nel 2006.Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump. Il tycoon ha sempre negato non solo l'affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. Giuliani ...