Troye Sivan ha pubblicato la nuova canzone “Bloom”

Troye Sivan : il suo sogno nel cassetto è collaborare con Taylor Swift : Sul red carpet dei Brit Awards 2018 Troye Sivan ha svelato l’artista con il quale gli piacerebbe collaborare prossimamente. I DIE EVERY NIGHT WITH YOU 1 HOUR TILL MY MY MY! Un post condiviso da Troye Sivan (@TroyeSivan) in data: Gen 10, 2018 at 8:02 PST Intervistato da NME, il cantante di “My My My” ha risposto così alla domanda “qual è la tua collaborazione dei sogni”? “Ho sempre detto che mi ...