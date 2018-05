Trovato morto De Vito Piscicelli - Video Il cugino che rideva per gli appalti a L’Aquila

Parioli - 23enne Trovato morto in casa a Roma con scritta sul petto/ L’autopsia : overdose da stupefacenti : Roma, giallo ai Parioli: un giovane 22enne è stato trovato morto in casa nella Villa Grazioli del ricco quartiere Romano. Sulla schiena una scritta con rossetto: overdose?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 23:48:00 GMT)

Trovato morto - aggredita troupe Tgr : 20.30 Una troupe del Tg Lazio è stata aggredita mentre lavorava a un servizio sul ragazzo Trovato morto in casa a Roma, probabilmente per overdose. Lo hanno reso noto Fnsi, Usigrai, CdR TgR Lazio. Ad aggredire sono stati due giovani,che sembra fossero conoscenti della famiglia del giovane deceduto;hanno dato un calcio alla telecamera e hanno miniacciato l'operatore gridando:"se non ve ne andate,vi spacco"."E'l'ennesimo caso di aggressione ...

Roma - ragazzo Trovato morto ai Parioli con scritta sul petto. Ipotesi overdose. Indagata la fidanzata : “Mi hai lasciato sola, mi vendicherò“, si legge sul corpo di un ragazzo di 20 anni trovato morto la mattina del primo maggio in un appartamento in zona Parioli, a Roma. L’Ipotesi degli inquirenti è che il giovane, con problemi di tossicodipendenza, sia morto per un’overdose di metadone. E, secondo una prima ricostruzione, sembra che ad aver portato la droga in casa sia stata la fidanzata, ora Indagata per omicidio ...

