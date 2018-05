Blastingnews

: Trono classico Uomini&Donne: una scelta inaspettata - #Trono #classico #Uomini&Donne: - zazoomblog : Trono classico Uomini&Donne: una scelta inaspettata - #Trono #classico #Uomini&Donne: - CorriereAdriati : Trono classico, Nicolò ha fatto la sua scelta: Marta e Virginia in studio (y) segui il Corriere Adriatico e resta… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Colpo di scena a @uominiedonne Nicolò alla fine scarica Marta e sceglie Virginia (l'ex di Ignazio Moser) -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La puntata andata in onda oggi, 2 maggio, del programma Uomini&Donne ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il merito è stato del #Tronista Niccolò Brigante che, dopo mesi di permanenza nello studio televisivo, ha deciso di fare la sua. Ha voluto trascorrere gli ultimi momenti con le corteggiatrici Marta Pasqualato e Virginia Stablum in una splendida villa di campagna. La dinamica è stata la seguente: Niccolò ha visto a turno Marta poi Virginia e nel momento in cui è stato insieme a una delle due, l'altra ha potuto assistere tramite video a tutto quello che è successo. Marta ha perso le staffe quando ha visto un bacio ed era tentata di gettare la spugna, ma Niccolò le ha detto di lottare fino alla fine. Nel frattempo nello studio molti hanno cercato di prevedere lae alcuni hanno fatto il nome di Marta. Nilufar Addati, per ...