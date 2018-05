Blastingnews

: Trono classico Uomini&Donne una scelta inaspettata: - notizie_star : Trono classico Uomini&Donne una scelta inaspettata: - GuidaTV88 : Trono Classico news: dopo la scelta di Nicolò un gesto fa infuriare, ecco perché: - alexter88 : #uominiedonne news: dopo la scelta di Nicolò un gesta fa infuriare. Ecco perché #MartaPasqualato #virginia #nicolò… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Ladi Nicolò Brigante VIDEO finalmente è avvenuta nella giornata di ieri 2 maggio 2018. Il tronista di ''#Uomini e donne'' infatti durante un lungo percorso con Marta Pasqualato e Virginia Stablum ha deciso che la sua ''anima gemella'' fosse l'ex di Ignazio Moser. Naturalmente il pubblico da casa è rimasto molto contento davanti a questa, anche se una gran fetta di telespettatori supportava Marta: proprio quest'ultimaaver capito che ladel tronista Nicolò era ricaduta sulla bella Virginia ha esternato tutto il dispiacere e disprezzo nei confronti del Brigante. Proprio per questo motivo, il pubblico da casa non ha perdonato unche il tronista ha fatto nei confronti della Pasqualato. Scopriamo di più nel proseguo dell'articolo. ''Uomini e Donne'' gossip: ladi Nicolò Brigante e il dispiacere di Marta Pasqualato Come anticipato nel ...