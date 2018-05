Treyarch potrebbe aver anticipato il ritorno dei perk nel multiplayer di Call of Duty

eurogamer

: @Fvngo_ amico mio è quello che dico da sempre, il gioco potrebbe fare faville se solo ci lavorasse solo treyarch - Sanson155 : @Fvngo_ amico mio è quello che dico da sempre, il gioco potrebbe fare faville se solo ci lavorasse solo treyarch -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Tra due settimane, il 17 maggio,of: Black Ops 4 sarà ufficialmente rivelato al mondo intero. Tuttavia, sembra che i fan non arriveranno al giorno del reveal senza sapere nulla, poichéha iniziato a svelare alcuni aspetti dell'imminente sparatutto in prima persona in un paio di nuove immagini.Le immagini in questione, come riporta Dualshockers, sono state pubblicate tramite l'account Twitter ufficiale dello sviluppatore, mostrando quelle che sembrano proprio alcune delle caratteristiche deldiof: Black Ops 4 . La prima, sembrerebbe riferirsi aldel popolare sistema "Pick 10". Per coloro che non sanno, in questo sistema, ad ogni classe sono assegnati 10 punti da spendere per potenziare le abilità.Read more…