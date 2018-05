Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2

Diretta sTreaming OnePlus 6 : tutti i canali per seguire la presentazione il 16 maggio : L'attesa che ci separa dalla presentazione del OnePlus 6, in programma per il 16 maggio a Londra, si riduce sempre di più ad ogni giorno che passa. Capiamo bene l'hype di chi non sta più nella pelle, e proprio non vede l'ora di vedere con che tipo di dispositivo esattamente avremo a che fare. Nella speranza di poterlo recensire al più presto possibile nelle settimane successive al grande evento, ci preoccupiamo di darvi tutte le indicazioni ...

Orario e diretta sTreaming presentazione LG G7 ThinQ oggi 2 maggio? Prezzo più basso del Galaxy S9 : La presentazione LG G7 ThinQ è servita oggi 2 maggio: il grande giorno del successore dell'attuale LG G6 si concretizzerà nell'evento che avrà il via nel pomeriggio direttamente da New York. Quale sarà l'Orario esatto per noi italiani per lo streaming e soprattutto come sarà possibile non perdersi la diretta? Per gli appassionati del brand sudcoreano, ecco che l'azienda e nella fattispecie la sua divisione italiana garantiranno la ...

Trentola Ducenta - Sagliocco presenta il candidato Nicola Venditto - : Si è tenuta nella sede dell'associazione "Noi di Trentola Ducenta" la presentazione ufficiale della candidatura di Nicola Venditto, aspirante consigliere comunale nella coalizione a sostegno di Andrea ...

La versione Switch di Fortnite poTrebbe essere presentata all'E3 2018 : Mentre l'attenzione della maggior parte dei giocatori di Fortnite è focalizzata sulla caduta delle meteore e sull'arrivo della Stagione 4, ecco spuntare in rete un'interessante indiscrezione che vorrebbe il famoso titolo di Epic in arrivo anche su Nintendo Switch, con presentazione in programma al Nintendo Spotlight: E3 2018.Come riporta NintendoLife, il rumor proviene dall'utente Twitter LeakyPandy che, sotto il nome di Vandal_Leaks, ha già ...

“Stupendo!”. Kate e William presentano Royal Baby. Dopo tanta Trepidazione - eccolo finalmente : la folla lo acclama e il terzo figlio dei duchi di Cambridge è uno spettacolo : “Un faccino adorabile” : Dopo tanta trepidazione, finalmente il terzo Royal Baby è arrivato. Alle 11.01 di lunedì 23 aprile, proprio nel giorno di San Giorgio il piccolino è arrivato per la felicità dei suoi genitori e di una nazione intera. Dopo il parto, William è subito andato a prendere George e Charlotte per fargli conoscere il nuovo arrivato e poco fa, la Duchessa di Cambridge ha lasciato il St. Mary’s Hospital per rientrare a Kensington Palace. Ad ...

Meizu presenta Flyme OS 7 con riconoscimento facciale in 0.1 secondi - app in finesTre mobili e alTre ottimizzazioni : Con i tre dispositivi della serie Meizu 15, il produttore cinese ha presentato una nuova versione del suo sistema operativo che sarà subito disponibile con i nuovi terminali e raggiungerà anche quelli meno recenti via OTA. Flyme OS 7 introduce oltre 300 nuove funzioni e 1.300 ottimizzazioni che riguardano il launcher e il face unlock che è in grado di riconoscere i volti in un decimo di secondo come il lettore di impronte digitali di Meizu ...

Ape volontaria - olTre 1700 le domande presentate all’Inps : Dopo l’avvio dei servizio online sul sito Inps una settimana fa, arrivano i primi dati sulle domande di accesso all’Ape volontaria: sono 1.736 le domande presentate, di queste 1.242 contengono la richiesta dei ratei arretrati maturati. I dati sono stati resi noti dall’Inps stesso. Risultano accolte 11.249 domande di certificazione del diritto. Ricordiamo che chi ha maturato i requisiti di accesso all’APE Volontario tra il 1° ...

Adunata alpini 2018 presentata a Trento : ANSA, - Trento, 19 APR - I vertici dell'Ana, Associazione nazionale alpini, hanno presentato ufficialmente a Trento l'Adunata 2018, la 91ma, in programma dall'11 al 13 maggio. In prima fila il ...

Presentazione Treno Rock di Hitachi - Manfellotto : Nato per recuperare gap con Alta Velocità : Grande motore per l'economia del nostro Paese? "Assolutamente enorme motore per l'economia del Paese" , ha affermato il manager di Hitachi, aggiungendo "dovunque va il ferro e si costruisce il ferro, ...

Ricorso Sky - Mediapro poTrebbe rinviare la presentazione delle garanzie : Il Ricorso presentato dall'emittente satellitare dilaterà inevitabilmente i tempi. Ad ora, resta però escluso un inizio di campionato senza copertura televisiva. L'articolo Ricorso Sky, Mediapro potrebbe rinviare la presentazione delle garanzie è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tre senatori della Südtiroler Volkspartei presentano una proposta di legge per reintrodurre 5 feste soppresse 40 anni fa : reintrodurre cinque feste soppresse 40 anni fa per permettere alle "persone credenti" di "celebrare le ricorrenze religiose, ma anche ai non credenti che potrebbero dedicare le giornate alle attività di tempo libero". È questo il motivo che ha spinto tre senatori della Südtiroler Volkspartei, il partito della minoranza di lingua tedesca, di presentare la proposta di legge. A riportarlo è Il Messaggero.I cinque giorni ...