Trapattoni | “Mancini merita la panchina della Nazionale”

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roberto Mancini “è stato un grande campione e come allenatore ha avuto anche delle esperienze internazionali per cui credo che possa veramente far bene” sullaNazionale italiana. Lo ha detto Giovannicommentando le notizie che danno Mancini a un passo dal diventare il nuovo commissario tecniconazionale di calcio. “È un incarico che gli fa onore ma cheanche – ha proseguito l’ex ctNazionale a marginepresentazione delle Olimpiadi degli oratori a Milano -. La nazionale italiana può far molto bene perché abbiamo delle grandi qualità”. L'articolo: “MancinilaNazionale” CalcioWeb.