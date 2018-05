tp24

: Trapani, Forza Italia con Galluffo, la Lega avrà un suo candidato - Tp24it : Trapani, Forza Italia con Galluffo, la Lega avrà un suo candidato - Francesco020165 : PER UN GOVERNO AL SERVIZIO DEI CITTADINI...?? (La lettera di Luigi Di Maio al Corriere della Sera) Caro direttore,… - siciliabasket : Trapani, contro Treviso attenzione alla forza del collettivo di Pillastrini - -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il Centro Polisportivo sarà in in partenariato con il Coni, da utilizzare come sede e base degli Sport Outdoor, verrà realizzato presso l'ex Casa Protetta per Anziani. Peraino sta già pensando di ...