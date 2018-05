Tragedia sul lavoro | muore schiacciato da una lastra di marmo

Tragedia sulle Alpi - guide italiane difendono Castiglioni : ‘Era attrezzato’. Ma la versione del sopravvissuto è diversa : Era ben organizzato, aveva con sé tutti i dispositivi necessari e quando il gruppo è partito le condizioni meteo erano buone. Sono questi i tre punti che emergono dalla nota del Collegio nazionale guide Alpine italiane, che ricostruisce la dinamica della Tragedia avvenuta sulla Haute Route nella quale hanno perso la vita sette persone. Tra loro anche Mario Castiglioni, la guida incaricata di portare il gruppo sull’alta via ...

Tragedia sulle Alpi - le guide italiane difendono Castiglioni : “Era ben attrezzato”. Ma la versione del sopravvissuto è diversa : Era ben organizzato, aveva con sé tutti i dispositivi necessari e quando il gruppo è partito le condizioni meteo erano buone. Sono questi i tre punti che emergono dalla nota del Collegio nazionale guide Alpine italiane, che ricostruisce la dinamica della Tragedia avvenuta sulla Haute Route nella quale hanno perso la vita sette persone. Tra loro anche Mario Castiglioni, la guida incaricata di portare il gruppo sull’alta via ...

Svizzera - Tragedia sulle Alpi. “La guida era esperta. I clienti insistono per partire anche se non ci sono le condizioni” : “Conoscevo Mario Castiglioni da quarant’anni. Abbiamo fatto il corso per diventare guide alpine insieme. Era molto esperto”. Per Fabio Lenti, guida alpina e responsabile tecnico della XIX Delegazione Lariana di Soccorso Alpino, c’era una persona tutt’altro che impreparata alla guida del gruppo di scialpinisti che hanno passato la notte tra 29 e 30 aprile in una tormenta di neve vicino alla Pigna d’Arolla, lungo la Haute Route, un itinerario ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - un altro morto : è la sesta vittima italiana : C’è un’altra vittima da aggiungere all’elenco degli escursionisti morti sulle Alpi svizzere. Nel tardo pomeriggio è morta una donna italiana di 42 anni che si trovava in gravi condizioni in un ospedale del Canton Vallese. Si tratta della sesta vittima italiana a cui si aggiunge la sciAlpinista bulgara. Tutti uccisi da una tempesta perfetta, nella quale sono morti assiderati un gruppo di sciAlpinisti. “Hanno cambiato ...

Tragedia sulle Alpi : la sesta vittima è un comasco di 45 anni : E’ un comasco la sesta vittima della Tragedia sulle Alpi Svizzere, della quale non si avevano ancora le generalità. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera. L'articolo Tragedia sulle Alpi: la sesta vittima è un comasco di 45 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia sulle Alpi : Procuratore - per ora nessun reato : L'inchiesta riguardante la morte sulle Alpi svizzere di sei sciAlpinisti, di cui 5 italiani, "sono ancora in corso" e al momento "non vi sono ipotesi di reato: è stato semplicemente aperto un ...

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : 'ho lottato per non addormentarmi' : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

