Traffico di droga tra Lombardia | Piemonte e Liguria | 22 arresti

«Coca Capitale» - Le Iene entrano nel centro del Traffico di droga di Roma : da Ostia al Laurentino 38 : 'Coca Capitale' è il titolo e il concetto che meglio esprime il movimento di droga nella città di Roma che Le Iene , in onda questa sera su Italia Uno, definisco la 'narco città' . L'inviata Roberta ...

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo Traffico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...

Foggia - Traffico di droga con i Balcani : condanne fino a 10 anni per italiani e albanesi : condanne da 7 a 10 anni per il traffico di droga tra l’Albania e il Gargano. Trova conferme anche davanti ai giudici, quello che gli investigatori raccontano da tempo: la nuova rotta degli stupefacenti provenienti dai Balcani punta verso le coste nord della Puglia. Il gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna Depalo, ha condannato a pene comprese fra i 10 anni e 10 mesi e i 2 anni e 4 mesi di reclusione otto presunti componenti di una ...

Traffico droga - riciclaggio : 50 indagati : 9.32 Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli contro un Traffico internazionale di droga.I militari dell'Arma hanno eseguito provvedimenti cautelari, emessi dal gip partenopeo su richiesta della locale Dda, nei confronti di oltre 50 indagati. I reati contestati, a vario titolo e aggravati da finalità mafiose, sono: associazione finalizzata al Traffico e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni,impiego ...

Camorra - 50 arresti per Traffico internazionale di droga e riciclaggio : Cinquanta arresti per traffico internazionale di droga e riciclaggio in un blitz anti- Camorra dei carabinieri nel Napoletano. Provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda . ...

Napoli. Traffico internazionale di droga - arresti : Napoli. Traffico internazionale di droga, arresti e oltre 50 indagati – Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli è stata compiuta contro un Traffico internazionale di droga. I militari dell’Arma hanno eseguito provvedimenti cautelari, emessi dal gip partenopeo su richiesta della locale Dda, nei confronti di oltre 50 indagati. I reati contestati, a vario titolo e aggravati da finalità mafiose, sono: ...

SG : Traffico internazionale di droga - 35 arresti in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Stroncato Traffico di droga tra la Sardegna e la Spagna : ha fruttato circa 2milioni di euro. Cinque i provvedimenti cautelari emessi : Si tratta di due misure cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora, nei confronti di 5 soggetti- tutti con precedenti- ritenuti responsabili di 'produzione, traffico e ...

Traffico di droga - catturato a Gioia Tauro il latitante Vincenzo Di Marte - VIDEO : Gioia Tauro - I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca "Pesce" della 'ndrangheta. Di Marte era ...

Uno dei leader delle FARC è stato arrestato a Bogotà - in Colombia - per Traffico di droga : Uno dei più noti e importanti leader del gruppo Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, più noto come FARC, è stato arrestato a Bogotà, in Colombia, per traffico di droga, su richiesta di un tribunale di New York. Jesus Santrich, che The post Uno dei leader delle FARC è stato arrestato a Bogotà, in Colombia, per traffico di droga appeared first on Il Post.

Due operazioni contro la camorra - accusati di Traffico di droga in 27 : Sono 19 le persone coinvolte nell’operazione sul territorio di Maddaloni, contro il Clan Belforte, e 8 gli scissionisti del clan Mallardo sotto accusa nel napoletano

Caserta - Traffico di droga per il clan Belforte : 19 arresti : Roma, 9 apr. , askanews, Nel Casertano vasta operazione della polizia nel territorio di Maddaloni: la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...

Milano - sgomberato palazzo snodo nel Traffico di droga - LaPresse - : Sono iniziate all'alba di giovedì mattina a Milano le operazioni per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, secondo la Polizia, al centro di un importante ...