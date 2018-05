Traffico congestionato | code sul tratto urbano A24

Viabilità. Traffico congestionato anche per maltempo : Viabilità. Astral infomobilità: Traffico congestionato anche per maltempo Traffico congestionato anche per il maltempo. Sul Grande Raccordo Anulare ci sono lunghe code in carreggiata interna da Labaro all’Appia e proseguendo dalla Roma-Fiumicino alla Cassia; in esterna, invece, il Traffico è molto congestionato dalla Roma-Fiumicino all’allacciamento con la A24 a causa di un incidente all’altezza della Cristoforo Colombo. Sulla Pontina si sta in ...

Viabilità : Traffico congestionato su GRA - Flaminia e Pontina : Viabilità: Astral Infomobilità, traffico congestionato su GRA, Flaminia e Pontina per incidenti traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna code in aumento dalla Colombo alla Romanina; in interna, invece, dalla Nomentana alla Collatina. Code anche sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso Roma a causa di un incidente tra tre auto e un furgone. Ripercussioni nel senso di marcia opposto dove, per ...

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - Traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. , AdnKronos, Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito ...