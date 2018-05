Tradire è un po’ capire

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) Caro Massimo, Ho 25 anni e da cinque amo un ragazzo sensibile, intelligente, attento, responsabile. La nostra è stata una storia iniziata per caso, non cercavamo niente di serio ma, a forza di ripetercelo, è diventata la storia «della vita». Gli sono rimasta vicina in momenti difficilissimi, come la perdita di un genitore, una situazione pesante in casa, la sua ossessione per lo studio e per il successo al limite del maniacale. Sono rimasta perché sono stata ripagata con grandissime emozioni, momenti indimenticabili. E molto amore, così tanto da farmi credere che lui potesse essere l’uomo della mia vita. Poi, pochi mesi fa, la «crisi esistenziale», così l’ha chiamata. Un tradimento, confessato parecchie settimane dopo. «Ti ho tradita, forse provo qualcosa per lei, devo stare solo e riflettere,quanto male ti ho fatto». Ora provo tanta rabbia e tanto dolore, perché ha spezzato la ...