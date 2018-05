Tra delitto e parodia

Tutta la verità sul delitto di AveTrana - l'omicidio della piccola Sara Scazzi in prima serata su Nove - : Sull’omicidio della piccola Sarah Scazzi è stato detto e scritto di tutto, ma nonostante Sabrina Misseri e Cosima Serrano siano state definitivamente condannate all’ergastolo, sul delitto di Avetrana restano ancora molte zone d’ombra. Dubbi che «Tutta la verità», il programma che ricostruisce alcuni dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese proverà a chiarire attraverso nuove testimonianze, filmati inediti, audio ...

Ultimi appuntamenti con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox prima del finale di stagione : Trame del 17 e 24 aprile : È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: la serie con Viola Davis sarà in onda anche nella serata di questo martedì 17 aprile con un episodio ancora inedito in Italia. Trasmessa su Fox dallo scorso 13 marzo, la seconda metà della quarta stagione della serie, nota anche col titolo originale di How to Get Away with Murder, è ormai agli sgoccioli: quelli di stasera e della prossima settimana sono gli ...

Delitto di via Fillak - fermato l’assassino : «Mi Tradiva - l’ho uccisa» | : Il marito di Jenny Angela Coello è stato individuato dalla polizia a Voltri alle 2.45 di notte: aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue

Su Fox il crossover Tra Scandal e Le regole del delitto perfetto : Trama e programmazione del doppio episodio del 10 aprile : È arrivata anche in Italia la serata dell'attesissimo crossover tra Scandal e Le regole del delitto perfetto: nel corso di un memorabile doppio episodio, Olivia Pope e Annalise Keating uniranno le forze per portare all'attenzione della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America una class action che i fan di HTGAWM conosceranno ormai molto bene. Sebbene in Italia la settima stagione di Scandal sia ancora inedita, Fox proporrà nella serata di ...

Delitto di via Fillak - preso l’assassino. «Mi Tradiva - così l’ho uccisa» | : L’uomo è stato individuato e ammanettato dalla polizia in via delle Fabbriche a Voltri alle 2.45 di questa notte. Aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Alle 11 è iniziato l’interrogatorio

Sparatoria in una sala slot nel Bergamasco : morti un uomo e una donna. Tra le ipotesi un delitto passionale : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una Sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Le regole del delitto perfetto 4 su Fox si prepara per il crossover con Scandal : Trame episodi del 3 e 10 aprile : Torna anche stasera l'appuntamento settimanale con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: oggi, martedì 3 aprile, sarà proposto un nuovo episodio della quarta stagione della serie, al suo primo passaggio italiano. La puntata di stasera sarà la 4x12 intitolata "Gli chieda di Stella" ("Ask Him About Stella" in lingua originale): eccone la trama ufficiale tradotta in italiano. "Gli chieda di Stella - Annalise fa i conti con un problema ...

Ne Le regole del delitto perfetto 4 su Fox enTra in scena la madre di Laurel : Trame del 27 marzo e 3 aprile : Negli Stati Uniti è da poco andato in onda il finale di stagione, ma in Italia continua la programmazione de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: la prima tv italiana della quarta stagione della serie proseguirà anche questa sera, martedì 27 marzo, con un nuovo episodio. Si tratta nello specifico del 4x11, intitolato "He's a Bad Father" in inglese e proposto in italiano con la traduzione letterale "Lui è un pessimo padre". Andato in onda ...

Ne Le regole del delitto perfetto 4 su Fox nuovi dettagli su un omicidio del passato : Trame 20 e 27 marzo : È tempo di un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: dopo la ripresa della programmazione la scorsa settimana, in seguito alla pausa invernale tra la prima e la seconda metà della quarta stagione, anche questo martedì 20 marzo sarà all'insegna dei misteri e degli intrighi di Annalise Keating e dei suoi studenti. Ad andare in onda questa sera sarà il decimo dei quindici episodi della quarta stagione, il cui titolo è "Quello ...

Delitto Pescara - due auto sequesTrate in casa del nonno di Alessandro : Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro Continua a leggere L'articolo Delitto Pescara, due auto sequestrate in casa del nonno di Alessandro proviene da NewsGo.