Playoff Nba : rimonta da sogno dei Cavs a Toronto - Golden State non si ferma : Playoff Nba: rimonta da sogno dei Cavs a Toronto, Golden State non si ferma Cleveland viene trascinata da un LeBron James ancora in tripla doppia in gara-1 contro Toronto: nella notte Nba i Raptors cadono dopo aver condotto i giochi per 48’, sbandano troppo ai supplementari e cedono il passo 112-113 ai Cavs all’Air Canada […]

NBA Playoff 2018 : impresa Cleveland a Toronto! Cavs ok all’overtime. Warriors sul 2-0 contro i Pelicans : Cleveland espugna Toronto e sottrae ai Raptors il vantaggio del fattore campo in gara-1 delle semifinali della Eastern Conference al termine di un match palpitante. Lebron e compagni ammutoliscono l’Air Canada Centre all’overtime e si portano avanti nella serie, sopperendo alla serata storta al tiro di King James attraverso la prestazione superba di un gruppo che finalmente rinuncia a fare da sparring partner al suo leader e torna ...

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SANTA BIBIANA HA PERSO UN DITO!” : Santa BIBIANA ha PERSO un dito! Questa è la notizia che leggiamo sulla stampa di oggi. Di Santa BIBIANA avevamo già raccontato un paio di mesi fa la meraviglia che ci aveva colpiti ritrovandola fuori di casa sua, e precisamente alla grande mostra di Bernini alla Galleria Borghese: “…abbiamo visto per la prima volta un […]

