Tornano gli appuntamenti Spam | è la volta della prova aperta con Lucia Guarino

Torna la pioggia e Tornano gli allagamenti sul litorale Adriatico : Pescara - La pioggia battente che dalla notte scorsa sta interessando buona parte dell'Abruzzo sta creando qualche problema lungo la costa dove vengono segnalati allagamenti - nel Teramano ma anche a Pescara e Montesilvano - di alcuni sottopassi e scantinati. Diverse le chiamate arrivate in mattinata al centralino del Comando Provinciale di Pescara dei Vigili del Fuoco. Sotto la soglia di guardia il livello delle acque del fiume Pescara. Il ...

AL BANO E ROMINA POWER Tornano INSIEME?/ "Con Loredana Lecciso? Insieme solo per tutelare i nostri figli" : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:40:00 GMT)

Tornano i Rolli Days di Genova : gli antichi palazzi dei nobili aprono le porte a tutti. Il programma completo : ... ancora oggi le storie degli uomini che resero Genova una Capitale del Mediterraneo riescono a narrarne la grandezza e il prestigio unico al mondo. In via Balbi sarà aperto alle visite anche il ...

Scuola - Tornano gli Invalsi per le elementari - : Le prove, da giovedì 3, sono identiche ed anonime in tutte le scuole d'Italia e servono a valutare i punti di forza e di debolezza del sistema scolastico. Secondo molti però il sistema valuta solo ...

Gubbio - venerdi' sera incontro di Hilariter - sabato le celebrazioni dei 50 anni della Famiglia Santantoniari. Domenica i Ceri Tornano a ... : ... in collaborazione con Arancia Live dalle ore 11, , mentre nel pomeriggio l'intera diretta tv e streaming internet della corsa pomeridiana a partire dalle 17.30. Gubbio/Gualdo Tadino 01/05/2018 10:38 ...

Tornano gli incendi : pauroso rogo in zona Querce : Tornano gli incendi boschivi a Fondi. Questa mattina un rogo di proporzioni preoccupanti è divampato in zona Querce. Tempestivo l'intervento dei Falchi di Pronto Intervento e dei vigili del fuoco. Per ...

Milano - Tornano le toghe e staff per l'accoglienza. «La laurea è una festa» : Niente cerimonie a numero chiuso, con gli inviti contati per parenti e amici. Invece, servizio di benvenuto come agli open day con uno staff preparato per accogliere migliaia di visitatori e più ...

E in cucina Tornano gli Anni ’80… : Sono tornati gli Anni ’80? In cucina, sì: basta vedere i menu di parecchi fra i migliori ristoranti italiani. Le ricette di quel tempo ispirano gli chef e i piatti piacciono ai clienti. In particolare a quelli che erano giovani o giovanissimi in un periodo tra i più felici della storia recente: si usciva dagli Anni di Piombo, l’economia tirava e ci si divertiva, magari in modo non raffinato o sobrio, ma ci si divertiva. Peraltro, ...

Gli Avengers riTornano al cinema. Ed è subito record di incassi : Infinity war vi attende da mercoledì 25 aprile ad Agrigento nei cinema Multisale Ciak, orario degli spettacoli: 18.30 21.30, e Concordia, orario degli spettacoli: 17.30 20.00 3D- 22.30 2D. Ultima ...

Serie B : Bari-Entella 1-0 - i pugliesi Tornano alla vittoria dopo 5 turni [GALLERY] : 1/23 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Gli Abba Tornano dopo 35 anni : "E' come se il tempo non fosse passato" : A volte ritornano. dopo 35 anni di assenza, gli Abba si riaffacciano sul panorama della musica internazionale con due brani inediti. L'annuncio sulla loro pagina Instagram: "Tutti noi...