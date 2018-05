Torino | partito countdown verso Salone Auto | invaderà vie città

Deragliato il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino : Incidente ferroviario in provincia di Cuneo. Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato alle

Deragliato Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino : Incidente ferroviario in provincia di Cuneo. Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato alle

Salone del Libro di Torino : Partito il conto alla rovescia : È Partito il conto alla rovescia verso il Salone internazionale del Libro di Torino 2018 che si terrà dal 10 al 14 maggio all'interno di 4 padiglioni a Lingotto Fiere, il complesso nel capoluogo sabaudo reso celebre d alla presenza nel secolo scorso dei principali stabilimenti Fiat della città. La Storia Il Salone del Libro è una vetrina internazionale sia per i giovani scrittori che per quelli più affermati che ogni anno all'ormai lontano 1988 ...

Torino in controtendenza : al Senato Pd primo partito - M5S al 23 - 5% - Lega al 17% : Quando mancano solo 16 seggi alla fine dello spoglio al Senato a Torino il Pd è il primo partito della città con il 26,44. Il M5S si ferma al 23,5. Due dati in controtendenza rispetto alla media nazionale. In città anche Liberi e Uguali ottiene esiti di quasi due punti superiori alla media italiana con il segretario di Sinistra Italiana, Marco Grim...