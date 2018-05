Tony Cucchiara è morto Video | addio al cantautore e attore | protagonista del Cantagiro

È morto Tony Cucchiara - aveva 80 anni : Tony Cucchiara, considerato uno degli innovatori del genere dei musical, è morto ieri a Roma. aveva 80 anni. Cucchiara aveva cominciato come cantante negli anni Sessanta, partecipando anche a un Cantagiro e a un Festival di Sanremo – la sua The post È morto Tony Cucchiara, aveva 80 anni appeared first on Il Post.