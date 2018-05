Tokyo 2020 | un' asta benefica per i nuotatori paralimpici

Nuoto - le speranze di medaglia dell'Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Attualmente il suo crono di 2'1126 è distante dalle migliori al mondo ma quel bronzo continentale nella vasca corta di Copenhagen , Danimarca, , a fine 2017, le ha fatto capire che lottare con le ...

Nuoto - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: sono sempre loro i riferimenti in piscina pensando alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Una considerazione figlia di quanto accaduto l’anno scorso nella piscina di Budapest quando il trio seppe conquistare un oro iridato a testa. Un po’ di cose sono accadute: la campionessa di Spinea ha sposato la causa della velocità con risultati non eccezionali, Greg ha trascorso sei ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici” - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

Canoa slalom - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn per il salto di qualità definitivo : “Penso che siano due atleti di alto livello. La Horn è molto professionale e sa bene cosa le serve e come prenderselo, lei è pronta di sicuro a crearsi un futuro da vera campionessa. De Gennaro, invece, è ancora in una fase di crescita con prestazioni da ‘migliore dei migliori’ a prestazioni incostanti; sta cercando il suo metodo con un percorso personalizzato, gli auguro di capire presto come auto-valutarsi e valutare le opportunità che ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Equitazione - Completo : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A giocarsi le medaglie 15 squadre e 65 binomi : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Completo. Saranno in 65 a contendersi le medaglie olimpiche e la selezione prevede un biennio dedicato alle qualificazioni, mentre sono 3 i posti assegnati al Giappone, Paese ospitante della rassegna a Cinque Cerchi. Le gare olimpiche del Completo saranno due e prevedono una prova individuale ed una destinata alle squadre. QUANTI ...

Ciclismo su pista - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia dagli Europei di Glasgow : L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: A Tokyo 2020 saranno in gara 189 atleti: 98 al maschile e 91 al femminile. Ogni nazione potrà schierare al massimo otto atleti al maschile e sette al femminile, più due atleti (un uomo e una donna) che già ...

Boxe - Clemente Russo : “Voglio l’oro a Tokyo 2020! So che è difficile ma non intendo mollare” : Il percorso di Clemente Russo verso la quinta Olimpiade ha preso il via ed il peso delle 36 primavere si fa sentire. Tuttavia, determinato come non mai, il pugile italiano non vuol mollare conscio delle proprie potenzialità e desideroso di ottenere il massimo possibile. Due volte campione del mondo e due argenti a Cinque Cerchi, il campano è sicuro del fatto suo: “L’oro è un traguardo. E’ l’unica cosa che manca nel mio ...

Baseball - Ranking WBSC : l’Italia scivola al 15° posto. A rischio la partecipazione al Premier 12 - primo evento che qualificherà a Tokyo 2020 : L’ultimo aggiornamento del Ranking mondiale WBSC vede l’Italia al 15° posto. Una posizione che rischia di complicare il percorso degli azzurri verso Tokyo 2020. Le prime 12 Nazioni del mondo, infatti, parteciperanno il prossimo anno al Premier 12, un torneo fortemente voluto dalla WBSC come portabandiera del nuovo corso del Baseball e che assegnerà i primi due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una possibilità che in ogni caso ...

Pentathlon - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 e i giovani da seguire. Settore femminile in fermento : Quando si pensa al Pentathlon in Italia, si pensa subito al Settore femminile: i senatori in campo maschile a Tokyo 2020 avranno altre due primavere sulle spalle, e quindi l’importante sarà già qualificarsi. Di certo negli ultimi anni a livello senior i risultati si iniziano a vedere, anche se è soprattutto a livello giovanile che lo sport del soldato del Bel Paese si sta mettendo in mostra. Alice Sotero ha ottenuto la prima storica ...

Taekwondo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Medaglie in palio in 8 gare - Vito Dell’Aquila fa sognare l’Italia : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Taekwondo. Gli eventi che assegneranno le Medaglie olimpiche saranno 8, suddivisi in parti eguali tra uomini e donne con quattro categorie di peso a testa. Gli uomini gareggeranno nelle categorie -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg, mentre le donne si batteranno nelle categorie -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi ...

Lotta - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ben 18 gare per le medaglie a Cinque Cerchi - l’Italia sogna con Chamizo : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione alla Lotta. Gli eventi che assegneranno le medaglie saranno ben 18. Per gli uomini sono previste 6 categorie di peso per la Lotta libera (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg) e 6 per la greco-romana (-60 kg, -67 kg, -77, -87, -97, -130 kg), mentre per le donne le categorie sono 6 soltanto per la Lotta libera (-50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 ...

Pallanuoto maschile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno 12 le nazionali in gara : Sono stati resi noti dal CIO i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il torneo di Pallanuoto maschile: in gara nella rassegna nipponica ci Saranno 12 squadre. Undici posti Saranno in palio nei diversi tornei di qualificazione, mentre un posto è riservato al Giappone in qualità di Paese ospitante. Ogni selezione sarà formata da 11 atleti. PROCESSO DI qualificazione (manifestazioni in ordine cronologico) Il primo torneo che ...