Thales | in 1° trim ordini a 3 mld | +34%

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Roma, 3 mag (AdnKronos) – Primoestre all’insegna della crescita per. Il gruppo francese dell’elettronica nell’aerospazio, difesa e sicurezza ha registrato nel periodoper 3 miliardi di euro, con un incremento del 34% rispetto allo stessoestre del 2017. Tre i principali contratti del valore superiore ai 100 milioni: quello in Australia per il progetto ‘OneSky’, il contratto in Qatar relativo agli ulteriori 12 aerei da combattimento Rafale e quello per l’ammodernamento del sistema di segnalamento ferroviario in Polonia. In crescita le vendite che si attestano a 3,4 miliardi con un aumento del 7,2%. “comincia il 2018 con un solido slancio. Le vendite crescono organicamente del 7,2%, prima del nostro obiettivo per l’intero anno. L’acquisizione diè molto forte, in particolare grazie al ...