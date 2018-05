TF | presunto boss ' ndrangheta potrà essere estradato

Morta la mamma di Massimo Bossetti - presunto killer di Yara Gambirasio : aveva 70 anni - era malata da tempo : E' Morta nel corso della notte Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti condannato in appello all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gabirasio. La donna aveva 70 anni ed era malata da tempo . Ester Arzuffi è Morta in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo). aveva sempre proclamato l'innocenza del figlio. Ester Arzuffi si era sempre detta convinta dell'estraneità del figlio rispetto al delitto che vide vittima la tredicenne di Brembate di Sopra, ...

Napoli - presunto boss risarcito per ingiusta detenzione. Ma per Dda responsabile omicidio : Antonio Esposito, presunto boss di camorra arrestato oggi nell’ambito di una inchiesta della Dda di Napoli, negli anni scorsi ottenne 110mila euro dallo Stato come risarcimento per ingiusta detenzione: l’uomo, dopo una condanna all’ergastolo in primo grado, era stato assolto con sentenza definitiva dall’accusa di avere ucciso un immigrato per futili motivi. Dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia è poi emersa la sua responsabilità ...