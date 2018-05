Tesla | un trimestre da brivido | persi 710 milioni di dollari E Musk s’innervosisce

Tesla - ancora un trimestre in rosso : Nuovo trimestre in rosso per Tesla, il quinto, che però promette utili a partire dalla seconda metà del 2018. Il produttore di auto elettriche di lusso americano ha chiuso i primi tre mesi dell'anno ...

Tesla - Ancora un trimestre in profondo rosso : La Tesla continua a chiudere i bilanci trimestrali in profondo rosso e a bruciare cassa, ma esprime comunque ottimismo sull'andamento dei prossimi mesi grazie al miglioramento delle attività di produzione della Model 3. Per la Casa californiana, incapace finora di mantenere le promesse e gli obiettivi sul fronte della redditività, si tratta dell'ennesima trimestrale in perdita. Da quando si è quotata a Wall Street, nel 2010, ha registrato solo ...

Tesla - primo trimestre con perdite record : ROMA - Tesla ha archiviato il primo trimestre con perdite nette record pari a 784,6 milioni di dollari Tesla ma con ricavi in aumento a 3,4 miliardi. Il risultato è leggermente migliore del previsto e ...

Tesla : trimestre sopra attese - in Borsa sale dell'1 - 2% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nel suo ultimo trimestre Tesla ha superato le aspettative degli analisti - ma continua a perdere molto denaro : Tesla, l’azienda statunitense di Elon Musk che produce automobili elettriche, ha superato le aspettative degli analisti finanziari nel suo ultimo trimestre. La società ha prodotto ricavi per 3,41 miliardi di dollari e ha fatto registrare perdite per 710 milioni di The post Nel suo ultimo trimestre Tesla ha superato le aspettative degli analisti, ma continua a perdere molto denaro appeared first on Il Post.

Tesla - Produzione in forte aumento nel primo trimestre : un'altalena di notizie quella che interessa la Tesla in queste ore. Dopo quelle negative di ieri, arrivano buone nuove dalle attività industriali della Casa di Palo Alto. Alla fine di una lunga serie di difficoltà, la Produzione ha registrato nel primo trimestre una crescita del 40% rispetto agli ultimi tre mesi del 2017, grazie in particolare all'aumento messo a segno dalla Model 3.Crescita esponenziale per la berlina compatta. La Tesla ...

Tesla brinda al 1° trimestre 2018 - il migliore di sempre : Teleborsa, - Torna a splendere il sole su Tesla, dopo la sospensione dei test su strada delle auto a guida autonoma deciso a seguito dell'incidente in California. Nel primo trimestre del 2018 il ...