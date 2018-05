Tesla | primo trimestre con perdite record

Tesla - Produzione in forte aumento nel primo trimestre : un'altalena di notizie quella che interessa la Tesla in queste ore. Dopo quelle negative di ieri, arrivano buone nuove dalle attività industriali della Casa di Palo Alto. Alla fine di una lunga serie di difficoltà, la Produzione ha registrato nel primo trimestre una crescita del 40% rispetto agli ultimi tre mesi del 2017, grazie in particolare all'aumento messo a segno dalla Model 3.Crescita esponenziale per la berlina compatta. La Tesla ...